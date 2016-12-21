Раз Альварес обязательный претендент, то у Сондерса нет выбора - промоутер

Промоутер британца прокомментировал решение WBO.
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- WBO санкционировала бой между Билли Джо Сондерсом и Саулем Альваресом
Промоутер Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен отметил, что у британского боксера теперь нет выбора и нужно проводить бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, передает allboxing.ru.
"Мы собираемся двигаться к этому бою, мы хотим драться с Альваресом. Раз он обязательный претендент, то у Билли нет выбора. Бой не будет легким, мы не обманываем себя. Но Билли хороший боец, и у нас неплохие шансы на победу", - сказал Уоррен.
Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номеру рейтинга WBO - Хурцидзе.