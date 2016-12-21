Раз Альварес обязательный претендент, то у Сондерса нет выбора - промоутер

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Боруссия Д Аугсбург 1:1
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Эмполи 2:1
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Думбия Евсеев 1:2
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Раз Альварес обязательный претендент, то у Сондерса нет выбора - промоутер

Промоутер британца прокомментировал решение WBO.

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5 Комментариев
Билли Джо Сондерс. Фото с сайта allboxing.ru
Билли Джо Сондерс. Фото с сайта allboxing.ru

Промоутер Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен отметил, что у британского боксера теперь нет выбора и нужно проводить бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, передает allboxing.ru.

"Мы собираемся двигаться к этому бою, мы хотим драться с Альваресом. Раз он обязательный претендент, то у Билли нет выбора. Бой не будет легким, мы не обманываем себя. Но Билли хороший боец, и у нас неплохие шансы на победу", - сказал Уоррен.

Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номеру рейтинга WBO - Хурцидзе. 

Просмотров: 425  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
GGGabit Сегодня 15:24
Статус: Профи
Рейтинг: 463
Хоть отступные бы заплатили Хурцидзе совсем жалко парня.
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ТТ 44 Сегодня 15:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1685
Отлично. Будем ждать боя. По ходу Канело опозорится на весь мир. Сондерс то хитрый. И очень быстрый. То что бой Акавовым так вышел. Это как он воспринял соперника. А так думаю Сондерс уломает Канело. Вот хохма на весь мир будет)))))))....
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Айтуганов Асет Сегодня 15:40
Статус: Дублёр
Рейтинг: 177
ТТ 44,Скорее Сондерс спать ляжет в раунде 5 или 6-м !!!
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ТТ 44 Сегодня 15:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1685
Айтуганов Асет, Да нет. Сондерс так с виду простак. Энди Ли тоже думал выйдет и разорвет Цыгана. Он то Содерс сильный боец. У него нет стиля. Он может менять картину боя как хочет. Может и первым номером поработать может и вторым номером. Он не предсказуем. А Канело будет гонятся и думать быстрее уложить Цыгана.
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Бек $$$ Сегодня 15:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 922
а что деньги сами пришли , искать не надо тук тук Билли $$$ мани мани !!! что тут отказаться, они этого и хотели !!!
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