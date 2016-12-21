Если Джейкобс не сможет нанести урон Головкину, тот его уничтожит - Роберт Гарсия

Тренер поделился ожиданиями от боя GGG.
Сегодня 09:20
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Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта boxing911.ru
Американский тренер Роберт Гарсия поделился своими ожиданиями от боя Головкин - Джейкобс, сообщает championat.com.
"Мне нравится этот бой. Джейкобс очень талантлив и силен. Так что Головкин будет получать хорошие удары. Но Головкин невероятно силен и очень уверен в себе. Не знаю, сможет ли Джейкобс нанести ему урон. И если ему это не удастся, Головкин уничтожит его. Если же у Джейкобса получится хорошо ударить Геннадия, тогда будет совсем другая история", - сказал Гарсия.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden. Букмекеры уже сделали прогноз на предстоящий поединок, который по системе платных трансляций (PPV) в США покажет телеканал HBO.