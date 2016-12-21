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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
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ХК Сочи Динамо М 20:00
Барыс Металлург Мг 17:00
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Футбол. Суперубок Италии 2016
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Геннадий Головкин назвал предварительные даты своих боев в 2017 году

Казахстанец планирует провести минимум три поединка.

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8 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото Los Angeles Times
Геннадий Головкин. Фото Los Angeles Times
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин в интервью BoxingScene.com озвучил предварительные даты боев в 2017 году. 

"Надеюсь, будет три или четыре боя, это возможно. Март, может быть, июнь, сентябрь и декабрь. Это мой план, большой план на следующий год", - сказал Головкин. 

В 2016 году Головкин провел лишь два боя, повторив свой худший показатель. Возвращение казахстанца на ринг запланировано 18 марта 2017 года, когда в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом

Ранее Головкин неоднократно рассказывал о планах провести бой в Казахстане в 2017 году. Поединок может пройти летом в дни Expo-2017, послом которой он является. 

34-летний Головкин начал профессиональную карьеру в 2006 году. В 36 боях он одержал 36 побед, завершив нокаутом 33 поединка. Казахстанцу осталось завоевать лишь пояс WBO, чтобы объединить все титулы среднего веса. 
Просмотров: 5423  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
мурат мукангалиев Вчера 21:32
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Красавчик
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Булат Балагур Вчера 21:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 990
Как от него бегают ! То хотя бы три боя )))
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Viprin Viprin Вчера 22:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1035
Сондерс, Альварес скорее всего отпадают...
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Allen Tontin Вчера 22:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Дай бог удачи успехов ему он этого достоин
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serikjan atau Вчера 22:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2656
Нормально, от него бегают, но на этот раз обязаловки хорошие, все четверо достойные соперники: март - Джейкобс (от WBA), июнь - добровольная защита по IBF (Деревянченко или Мурата), сентябрь - если Альварес не выйдет, тогда Энжикам (от WBA), декабрь - если Сондерс не выйдет, тогда Хейланд или Хитров (по WBC). Слабых соперников не вижу кроме Хейланда. Был ОП Бланко, но Энжикам убрал его.
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serikjan atau Вчера 22:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2656
Думаю, Хейланда уберет Хитров по WBC. Хитров всегда хотел драться с Головкиным, несколько раз бросил вызов.
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Данияр Сейтханов Вчера 22:46
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 272
Если хочет бой в июне, то уже надо договариваться, а то потом договориться не успеют.
В июне нужен соперник по легче, ведь в сентябре бой с Канело! Приведи мешка с топ 15 в Астану и легко победи, один фиг наши в боксе не разбираются, и они даже не узнают Майского
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Бек $$$ Сегодня 00:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 919
нормально да . но только денежный ппв только Дени и Алварес. остальние так объязаловка. но всеровно с Гены интересно бой бокс !!
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