Геннадий Головкин назвал предварительные даты своих боев в 2017 году

Казахстанец планирует провести минимум три поединка.
Вчера 21:28
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Геннадий Головкин. Фото Los Angeles Times
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин в интервью BoxingScene.com озвучил предварительные даты боев в 2017 году.
"Надеюсь, будет три или четыре боя, это возможно. Март, может быть, июнь, сентябрь и декабрь. Это мой план, большой план на следующий год", - сказал Головкин.
В 2016 году Головкин провел лишь два боя, повторив свой худший показатель. Возвращение казахстанца на ринг запланировано 18 марта 2017 года, когда в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Ранее Головкин неоднократно рассказывал о планах провести бой в Казахстане в 2017 году. Поединок может пройти летом в дни Expo-2017, послом которой он является.
34-летний Головкин начал профессиональную карьеру в 2006 году. В 36 боях он одержал 36 побед, завершив нокаутом 33 поединка. Казахстанцу осталось завоевать лишь пояс WBO, чтобы объединить все титулы среднего веса.
"Надеюсь, будет три или четыре боя, это возможно. Март, может быть, июнь, сентябрь и декабрь. Это мой план, большой план на следующий год", - сказал Головкин.
В 2016 году Головкин провел лишь два боя, повторив свой худший показатель. Возвращение казахстанца на ринг запланировано 18 марта 2017 года, когда в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Ранее Головкин неоднократно рассказывал о планах провести бой в Казахстане в 2017 году. Поединок может пройти летом в дни Expo-2017, послом которой он является.
34-летний Головкин начал профессиональную карьеру в 2006 году. В 36 боях он одержал 36 побед, завершив нокаутом 33 поединка. Казахстанцу осталось завоевать лишь пояс WBO, чтобы объединить все титулы среднего веса.