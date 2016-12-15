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Борнмут Арсенал 01:45
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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Лучший спортсмен - Геннадий Головкин. Я бы вообще каждый год его признавал - Баландин

Олимпийский чемпион по плаванию снялся в новогодней комедии "Навстречу мечте".

Bahytzhan Nurpeisov

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6 Комментариев
Дмитрий Баландин. Фото Данияра Майлыбаева©
Дмитрий Баландин. Фото Данияра Майлыбаева©

Олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, сыгравший в предновогодней комедии "Навстречу мечте", подвел итоги года. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о своих планах на следующий сезон и назвал лучшего спортсмена года в Казахстане.

- Я думаю, вряд ли мне предложат главную роль, судя по моей игре в последнем фильме. Но если поступит предложение, с удовольствием соглашусь. Самым сложным моментом в фильме был момент с Дильназ Ахмадиевой. (смеется). Вы увидите, думаю, там получилось смешно, - отметил Баландин.

- Вас, наверное, часто узнают люди?

- Мы буквально только что на лифте поднимались, и за это время столько людей со мной поздоровались. Узнают, но сейчас уже спал интерес, за день могут три-четыре человека подойти за автографами. В основном дети, а с детьми всегда приятно пообщаться. 

- Как Вам удается не поддаваться звездной болезни?

- Наверное, друзья, родные помогают оставаться на земле. Главное, чтобы тебя окружали правильные люди, и тогда останешься простым человеком, каким и был.

- Прошла информация, что Вас забирают в армию?

- Мы с Нижатом начали служить в "Динамо". Это будет не так, что нас в казарме заперли, и мы будем там целыми днями сидеть. Будут какие-то обязательные мероприятия, на которых должны присутствовать, а в остальном щадящий режим.

- Какие планы на следующий год?

- Много сил отдаешь на Олимпийские игры, после этого нужно немного отдохнуть. Но с января месяца начнется активная фаза подготовки. В феврале планируется сбор на Иссык-Куле. Буду готовиться к чемпионату мира, который, если не ошибаюсь, состоится в августе. 

- Вы будете следит за Универсиадой?

- Конечно, да, тем более это проходит в моем родном городе. Будем следить, будем болеть за наших. Там много знакомых моих будет. Наибольший интерес для меня представляют фигурное катание и биатлон. 

- Чем, кроме Олимпиады, запомнился этот год?

- Много чем. Было и хорошее, и плохое. К счастью, хорошего было больше. Нужно поблагодарить этот год.

- Деньги Вам не вскружили голову?

- Да нет. Нормально все. (смеется). Такие вопросы пошли интересные. Материальные ценности - они приходят и уходят. Главное, все живем, все здоровы.

- Кто, на Ваш взгляд, лучший спортсмен Казахстана?

- Это Геннадий Головкин. Я бы вообще каждый год его признавал. (смеется). Этот человек на мировой арене год за годом прославляет нашу страну. В этом году он провел два боя. Я смотрел, это было круто и зрелищно, а самое главное достойно, чтобы признать его лучшим спортсменом года.

- Что бы Вы себе пожелали на 2017 год?

- Не знаю. Не привык что-то себе желать. Наверное, крепкого здоровья, ведь если будет здоровье, можно будет осуществить все свои мечты. 

- Где будете встречать Новый год?

- Буду встречать в семейном кругу. Этот год был особенным у всех нас, насыщенным на события, будет, что вспомнить и обсудить. У меня все спрашивают, что я хочу в подарок от Деда Мороза. Я даже не знаю, что именно я хочу. Наверное, здоровья и счастья всем моим родным и близким. Это было бы неплохим подарком.

- Ваши пожелания казахстанцам в 2017 году?

- Хочу пожелать здоровья, счастья, успехов. Чтобы в новом году у вас сбылись все мечты, и вы одержали как можно больше побед.

Напомним, Дмитрий Баландин сыграл одну из ролей в предновогодней комедии "Навстречу мечте". Подробный репортаж с предпоказа фильма вы можете увидеть здесь.

Просмотров: 2431  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Lada Granta Сегодня 12:33
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Красавчик!!!
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serikjan atau Сегодня 12:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2730
Лучший определяется по результатам только за год. В 2016 году лучший - Левит.
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Марат Галиев Сегодня 14:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 780
Головкин вне конкуренции, а так лучший Баландин!
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Марат Галиев Сегодня 14:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 780
Головкин вне конкуренции, а так лучший Баландин!
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Марат Галиев Сегодня 14:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 780
Вести в последнем образце в фамилии пропустили букву "н"исправляем пока ни кто не видил))
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Марат Галиев Сегодня 14:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 780
Вести в последнем образце в фамилии пропустили букву "н"исправляем пока ни кто не видил))
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