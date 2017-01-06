"Гоп-стоп, ты отказала в ласке мне". Канадский хоккеист НХЛ перепел Розенбаума

Россиянин Артемий Панарин заснял своего одноклубника.
Сегодня 10:08
Данкан Кит. Фото с сайта championat.com
Канадский защитник клуба НХЛ "Чикаго Блэкхокс" Данкан Кит, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион, исполнил песню Александра Розенбаума "Гоп-стоп", сообщают Vesti.kz.
Видео поющего хоккеиста в своем аккаунте в Instagram опубликовал его одноклубник, россиянин Артемий Панарин, который, судя по всему, и познакомил канадца с этой песней.
"Канадский Ронебаум", - написал Панарин в описании к видео. Стоит отметить произношение Кита - все слова на русском он исполнил чисто.