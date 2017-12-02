Российский телеканал в интервью с Бородюком о сборной Казахстана показал тренировку узбекских футболистов

Бородюк возглавляет казахстанскую команду с начала этого года.
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Российский телеканал "Россия 24" во время интервью с Александром Бородюком о сборной Казахстана показал тренировку узбекских футболистов, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер сборной Казахстана, побывав в гостях у программы "Футбол России", рассказал о дальнейших задачах команды. В ходе беседы Бородюк заявил о том, что планируется обновление игроков. В этот момент на экране начали демонстрировать видео с тренировки узбекских футболистов.
Стоит отметить, что в начале октября случился забавный случай, когда сборная Казахстана прилетела в Румынию на матч отбора ЧМ-2018 на самолете с надписью "Узбекистан". Позже в сборной Казахстана эту ситуацию прокомментировали так: "Многие знают, что казахстанские авиакомпании не осуществляют чартерные перевозки на дальние расстояния. Не думаю, что этой теме стоит уделять повышенное внимание. Это обычная практика в мире".
Напомним, что Бородюк возглавил казахстанцев в феврале этого года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством команда провела шесть официальных матчей, проиграв пять из них и один сыграв вничью. В этих играх сборная Казахстана смогла забить три мяча, пропустив 15. Всего же в отборе ЧМ-2018 сборная Казахстана набрала три очка, забив шесть голов и пропустив 26.
В ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Казахстана занимает 136-е место, пропустив вперед себя команды Китайского Тайбэя, Таиланда, Свазиленда и Либерии.
На последнем учебно-тренировочном сборе сборной Казахстана, который проходил с 7 по 11 ноября, Бородюк рассказал о своих дальнейших планах.