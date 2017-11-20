Сборная Казахстана опустилась ниже Свазиленда и Либерии в новом рейтинге ФИФА

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Брайтон Сток Сити 2:2
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Верона Хеллас Болонья 2:3
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Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
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Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
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Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
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Номад Алтай-Торпедо 17:00
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Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
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Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
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Алтай Атырау 19:30
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Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
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Маяк Акжайык
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Сборная Казахстана опустилась ниже Свазиленда и Либерии в новом рейтинге ФИФА

Ситуация стала хуже по сравнению с прошлым месяцем.

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16 Комментариев
Фото с официального сайта КФФ
Фото с официального сайта КФФ
Сборная Казахстана потеряла три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 23 ноября, был опубликован на официальном сайте организации, передает корреспондент Vesti.kz.

За отчетный период команда не проводила официальных или товарищеских матчей. В новом табеле о рангах Казахстан занимает 136-е место, пропустив вперед себя команды Китайского Тайбэя (135-е место), Таиланда (134-е место), Свазиленда (133-е место) и Либерии (132-е место). 

В десятке рейтинга также произошли изменения. Сборная Испании поднялась на шестое место, а Швейцария - на восьмое. По одной строчке потеряли Франция и Польша. 

Рейтинг ФИФА от 23 ноября
1 (1). Германия - 1 602 очка,
2 (2). Бразилия - 1 483 очка,
3 (3). Португалия - 1 358 очков,
4 (4). Аргентина - 1 348 очков,
5 (5). Бельгия - 1 333 очка,
6 (8). Испания - 1 231 очко,
7 (6). Польша - 1 209 очков,
8 (11). Швейцария - 1 190 очков,
9 (8). Франция - 1 183 очка,
10 (9). Чили - 1 173 очка,
10 (12). Перу - 1 162 очка,
...136 (133). Казахстан - 220 очков.
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 16:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8572
УРРААА !!! СПАСИБКИ , мЫрзЫ ...байшак и борадюк !
Ответить -1
 
Murat Kulanbai Сегодня 17:59
Статус: Профи
Рейтинг: 445
Такое впечатление, что когда Казахстан падает так низко в мировом рейтинге наше руководство в отличии от нас ничуть не огорчяется. Наоборот, они молча радуются. Вы слышали, чтобы кто-то из них выразил недовольство, как мы тут беснуемся? Я только слышал, что все идет хорошо, что и дальше будем так продолжать.
Думаю они не любят страну, раньше их называли врагами народа, сейчас они бастыки.
Ответить 0
 
Ильяс Кадралиев Сегодня 16:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Свазиленд. Звучит как страна выдуманная в сказках или в американских боевиках.
Ответить 0
 
AxaT Сегодня 16:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 293
ПОРА КОНЧАТЬ С ЭТИМ ЦИРКОМ. Рассформировать и распустить. Сделать любительскую лигу. Пусть работают как мы все работаем с утра до вечера. Халявщики.
Ответить 0
 
AxaT Сегодня 16:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 293
Столько всего можно было бы профинансировать за эти годы..........как паразиты жрут им все мало.
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Argimbaev Serik Сегодня 16:52
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3135
Народ подумал что это дно, но снизу постучали.
Есть еще куда стремиться Бородюку с Байшаковым и Аубакировым.
Впереди новые вызовы - такие как Андорра, Афганистан, Косово, Острова Кука, Эритрея, Гибралтар и Сомали наконец. Работы непочатый край, надо еще на 10 лет продлить контракт с Бородюком, а футболистам сборной повысить зарплату до 2-3 миллионов долларов в год!
Ответить 0
 
Not Rated Сегодня 17:00
Статус: Профи
Рейтинг: 434
это фиаско.)))
Ответить 0
 
Жан А. Сегодня 17:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1433
Not Rated, братан...
Ответить 0
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 17:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 881
Вот исходя от этого товарищеские игры надо проводит с Свзилендом, Афганистаном и Ливерии а не с Аргентиной
Ответить 0
 
Argimbaev Serik Сегодня 17:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3135
Сырым Ажгалиев, просто наши все еще думают что Свазиленд и Афганистан им не ровня, исходя из тех зарплат что получают игроки и тренер. Конечно они не хотят падать с высоты собственных иллюзий.
Ответить -2
 
Сырым Ажгалиев Сегодня 17:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 881
Не надо было переходит УЕФА с переходом мы стали сразу футболным карликом хотя футболисты и тренера получает зарплату по Европейским меркам а играет футбол на уровне Азиатских команд.Можно было переходит под эгиду УЕФА если а нас не было соперников в Азии, если 4-5 раз подряд участвовали на ЧМ как было с Австралии в Океании.
Ответить -1
 
Жан А. Сегодня 17:24
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1433
Оптимистический вариант новости: "Мы входим в топ-150!!! Ураааа!"
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 17:31
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6625
Есть-есть куда еще падать(( до 220 места, с Бородюком...
Ответить -2
 
Жан А. Сегодня 17:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1433
Мы и среди азиатских республик бывшего СССР ниже всех: ниже Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана... Зато наши женщины на 66 месте! Может лучше развивать женский футбол?
Ответить 1
 
Bauka Сегодня 17:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 196
Арттан санағанда 1ші орын,міне Байшақов пен Бородюктің алдына қойған нақты мақсаты!!! Әйтпесе бұл нақұрыстан баяғыда құтылар еді....
Ответить -1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 17:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1859
Зачем платить зарплаты казахской педерации футбола,лучше на эти деньги строить новые арены и футбольные поля.
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