Сборная Казахстана опустилась ниже Свазиленда и Либерии в новом рейтинге ФИФА

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Фото с официального сайта КФФ
Сборная Казахстана потеряла три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 23 ноября, был опубликован на официальном сайте организации, передает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период команда не проводила официальных или товарищеских матчей. В новом табеле о рангах Казахстан занимает 136-е место, пропустив вперед себя команды Китайского Тайбэя (135-е место), Таиланда (134-е место), Свазиленда (133-е место) и Либерии (132-е место).
В десятке рейтинга также произошли изменения. Сборная Испании поднялась на шестое место, а Швейцария - на восьмое. По одной строчке потеряли Франция и Польша.
Рейтинг ФИФА от 23 ноября:
1 (1). Германия - 1 602 очка,
2 (2). Бразилия - 1 483 очка,
3 (3). Португалия - 1 358 очков,
4 (4). Аргентина - 1 348 очков,
5 (5). Бельгия - 1 333 очка,
6 (8). Испания - 1 231 очко,
7 (6). Польша - 1 209 очков,
8 (11). Швейцария - 1 190 очков,
9 (8). Франция - 1 183 очка,
10 (9). Чили - 1 173 очка,
10 (12). Перу - 1 162 очка,
...136 (133). Казахстан - 220 очков.
За отчетный период команда не проводила официальных или товарищеских матчей. В новом табеле о рангах Казахстан занимает 136-е место, пропустив вперед себя команды Китайского Тайбэя (135-е место), Таиланда (134-е место), Свазиленда (133-е место) и Либерии (132-е место).
В десятке рейтинга также произошли изменения. Сборная Испании поднялась на шестое место, а Швейцария - на восьмое. По одной строчке потеряли Франция и Польша.
Рейтинг ФИФА от 23 ноября:
1 (1). Германия - 1 602 очка,
2 (2). Бразилия - 1 483 очка,
3 (3). Португалия - 1 358 очков,
4 (4). Аргентина - 1 348 очков,
5 (5). Бельгия - 1 333 очка,
6 (8). Испания - 1 231 очко,
7 (6). Польша - 1 209 очков,
8 (11). Швейцария - 1 190 очков,
9 (8). Франция - 1 183 очка,
10 (9). Чили - 1 173 очка,
10 (12). Перу - 1 162 очка,
...136 (133). Казахстан - 220 очков.