Сборные Казахстана и Узбекистана по футболу начали переговоры о товарищеском матче

Последний раз команды встречались в 2007 году.
Ссылки по теме:
- Александр Бородюк рассказал о планах сборной Казахстана на 2018 год
- Товарищеский матч сборных Казахстана и Узбекистана стал бы хорошим спортивным шагом - специалист
- Сборная Казахстана упала на семь позиций в рейтинге ФИФА и оказалась ниже Туркменистана и Таджикистана
Сборная Казахстана может провести товарищеский матч с Узбекистаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Между футбольными федерациями двух стран идут переговоры. Если стороны достигнут договоренности, матч состоится в Ташкенте в марте 2018 года.
Этой осенью планировались товарищеские игры между молодежными сборными Казахстана и Узбекистана в Ташкенте, но по неизвестным причинам они были отменены.
Стоит отметить, что отборочный цикл чемпионата мира-2018 сборная Казахстана завершила на последнем месте в своей группе. Что касается команды Узбекистана, то она не сумела пробиться в стыковые матчи, пропустив вперед Сирию, которая в итоге уступила Австралии.
Всего в истории сборные Казахстана и Узбекистана провели между собой шесть матчей. Один раз победу праздновали казахстанцы, дважды выигрывали узбекистанцы, а еще трижды фиксировалась ничья, в том числе и в последней игре, которая прошла в марте 2007 года в рамках в рамках товарищеского "Кубка Алма-ТВ" в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.
До сентября 2018 года сборная Казахстана не будет проводить официальных матчей. В одном из последних интервью главный тренер Александр Бородюк заявил, что команда может сыграть четыре товарищеские встречи перед стартом в Лиге Наций.