Российская телеведущая вместе с бывшим форвардом сборной Англии проведет жеребьевку ЧМ-2018

На турнире сыграют 32 команды.
18 ноября 10:48
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Фото из Instagram Командной
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер и российская спортивная журналистка Мария Командная станут ведущими жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018. Об этом объявил официальный сайт ФИФА.
Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в здании Кремлевского дворца. Помогать Командной и Линекеру будут восемь ассистентов. Пока ФИФА подтвердила участие в церемонии легенды российского футбола Никиты Симоняна, имена остальных назовут в ближайшие дни.
56-летний Линекер в прошлом был форвардом "Лестера", "Эвертона", "Тоттенхэма", "Барселоны", японского клуба "Нагоя Грампус Эйт" и сборной Англии. Он дважды принимал участие в ЧМ, а в 1986 году стал лучшим бомбардиром турнира. С 48 голами в 80 матчах Линекер идет третьим в списке самых результативных игроков в истории сборной.
Известен Линекер еще и тем, что за 16 лет карьеры на профессиональном уровне не получал ни желтых, ни красных карточек. После прощания с футболом он стал экспертом и ведущим на английском телевидении.
"Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах ЧМ. Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки, - признается Линекер. - Помню томительное ожидание - какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки".
29-летняя Командная со студенческих времен работала на радио и телевидении. Этим летом во время Кубка конфедераций-2017 она появлялась в эфире американского канала FOX Sports, а до этого сотрудничала с "Матч ТВ", "НТВ-Плюс", "Россией 2" и "Дождем".
"Жеребьевка - это уникальное событие. Миллионы болельщиков, затаив дыхание, следят за этой церемонией, ведь именно в этот момент официально начинается ЧМ, - говорит Командная. - Я уверена, что футбол - это международный язык, который объединяет людей со всего мира. Сейчас настал тот момент, когда все мы можем говорить на языке футбола.
Очень рада, что мне выпал шанс стать ведущей одного из важнейших спортивных мероприятий. Хочу показать болельщикам, насколько красива моя страна и насколько мы рады провести здесь чемпионат мира. Мы очень любим свое дело и очень любим футбол. Поверьте, это будет поистине уникальное событие".
В твиттере Командная призналась, что чувствует себя самым счастливым человеком после своего назначения на жеребьевку.
Чемпионат мира с участием 32 сборных пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Со списком всех участников можно ознакомиться здесь.
Как и за сколько казахстанцы могут купить билеты на ЧМ-2018
Фото из Instagram Командной и с сайта Sovsport.ru
Жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве в здании Кремлевского дворца. Помогать Командной и Линекеру будут восемь ассистентов. Пока ФИФА подтвердила участие в церемонии легенды российского футбола Никиты Симоняна, имена остальных назовут в ближайшие дни.
56-летний Линекер в прошлом был форвардом "Лестера", "Эвертона", "Тоттенхэма", "Барселоны", японского клуба "Нагоя Грампус Эйт" и сборной Англии. Он дважды принимал участие в ЧМ, а в 1986 году стал лучшим бомбардиром турнира. С 48 голами в 80 матчах Линекер идет третьим в списке самых результативных игроков в истории сборной.
Известен Линекер еще и тем, что за 16 лет карьеры на профессиональном уровне не получал ни желтых, ни красных карточек. После прощания с футболом он стал экспертом и ведущим на английском телевидении.
"Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах ЧМ. Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки, - признается Линекер. - Помню томительное ожидание - какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки".
Официальную церемонию жеребьёвки чемпионата мира 1 декабря в Кремле будет вести @GaryLineker и я. https://t.co/NIQ60hdKB1— Мария Командная (@komandnaya) 17 ноября 2017 г.
29-летняя Командная со студенческих времен работала на радио и телевидении. Этим летом во время Кубка конфедераций-2017 она появлялась в эфире американского канала FOX Sports, а до этого сотрудничала с "Матч ТВ", "НТВ-Плюс", "Россией 2" и "Дождем".
"Жеребьевка - это уникальное событие. Миллионы болельщиков, затаив дыхание, следят за этой церемонией, ведь именно в этот момент официально начинается ЧМ, - говорит Командная. - Я уверена, что футбол - это международный язык, который объединяет людей со всего мира. Сейчас настал тот момент, когда все мы можем говорить на языке футбола.
Очень рада, что мне выпал шанс стать ведущей одного из важнейших спортивных мероприятий. Хочу показать болельщикам, насколько красива моя страна и насколько мы рады провести здесь чемпионат мира. Мы очень любим свое дело и очень любим футбол. Поверьте, это будет поистине уникальное событие".
В твиттере Командная призналась, что чувствует себя самым счастливым человеком после своего назначения на жеребьевку.
Чемпионат мира с участием 32 сборных пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Со списком всех участников можно ознакомиться здесь.
Как и за сколько казахстанцы могут купить билеты на ЧМ-2018
Фото из Instagram Командной и с сайта Sovsport.ru