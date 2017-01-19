Форвард "Астаны" Кабананга вышел в лидеры списка лучших бомбардиров Кубка африканских наций

Футболист забивает в каждом своем матче.
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Джуниор Кабананга. Фото с сайта ФК "Астана"
Нападающий ФК "Астана" Джуниор Кабананга возглавил список лучших бомбардиров Кубка африканских наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В двух встречах, проведенных на турнире в составе сборной ДР Конго, Кабананга забил два мяча. Такой же результат еще у двух футболистов - Рияда Мареза из Алжира и Пьер-Эмерика Обамейянга из Габона. Однако Кабананга опережает конкурентов, так как провел на поле меньше игрового времени, показав такую же результативность.
Напомним, накануне форвард "Астаны" отличился на Кубке африканских наций в матче с Кот-д'Ивуаром, забив гол и отдав голевую передачу. Однако результативность Кабананги не помогла команде ДР Конго - встреча завершилась вничью 2:2.