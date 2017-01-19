Гол и голевая передача форварда "Астаны" Кабананги не помогли ДР Конго обыграть чемпионов Африки

На турнире он забил уже два мяча.
Вчера 23:55
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Джуниор Кабананга. Фото AS
Сборная ДР Конго сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром на Кубке Африканских наций в Габоне, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго тура группы С проходила в городе Ойем 20 января и завершилась со счетом 2:2. В обоих голах сборной ДР Конго поучаствовал форвард "Астаны" Джуниор Кабананга. На десятой минуте он отдал своевременную передачу Неескенсу Кебано, а на 28-й забил уже сам.
Ивуарийцы, дважды уступавшие по ходу игры, смогли уйти от поражения. На 26-й отличился Вилфрид Бони, а на 67-й Серей Ди. В этом матче Кабананга был заменен на 79-й минуте. В компенсированное время его команда могла проиграть, но судьи не засчитали из-за офсайда гол ивуарийцев.
В первом туре единственный гол Кабананги принес ДР Конго победу над Марокко (1:0). После двух матчей его команда имеет четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы. Ивуарийцы, являющиеся действующими чемпионами Африки, с двумя баллами идут вторым.
В другом матче второго тура группы С Марокко встретится с Того. Игра пройдет в ночь с 21 на 22 января и начнется в 01:00 по времени Астаны. На данный момент у тоголезцев в активе один балл и третье место, а марокканцы очков на турнире пока не набрали.
В заключительном матче группового этапа сборная ДР Конго сыграет с Того. Эта игра пройдет в ночь с 24 на 25 января и начнется в 01:00 по астанинскому времени.
Игра второго тура группы С проходила в городе Ойем 20 января и завершилась со счетом 2:2. В обоих голах сборной ДР Конго поучаствовал форвард "Астаны" Джуниор Кабананга. На десятой минуте он отдал своевременную передачу Неескенсу Кебано, а на 28-й забил уже сам.
Ивуарийцы, дважды уступавшие по ходу игры, смогли уйти от поражения. На 26-й отличился Вилфрид Бони, а на 67-й Серей Ди. В этом матче Кабананга был заменен на 79-й минуте. В компенсированное время его команда могла проиграть, но судьи не засчитали из-за офсайда гол ивуарийцев.
В первом туре единственный гол Кабананги принес ДР Конго победу над Марокко (1:0). После двух матчей его команда имеет четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы. Ивуарийцы, являющиеся действующими чемпионами Африки, с двумя баллами идут вторым.
В другом матче второго тура группы С Марокко встретится с Того. Игра пройдет в ночь с 21 на 22 января и начнется в 01:00 по времени Астаны. На данный момент у тоголезцев в активе один балл и третье место, а марокканцы очков на турнире пока не набрали.
В заключительном матче группового этапа сборная ДР Конго сыграет с Того. Эта игра пройдет в ночь с 24 на 25 января и начнется в 01:00 по астанинскому времени.