Дорогая деталь. Почему Александр Меркель не играет за сборную Казахстана

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс 04:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:2
Алтай Атырау 3:2
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
>>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д 2:2
Акжайык Алмалык 19:00
Окжетпес Шамкир 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:2
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 18:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Буревестник-Алматы 18:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Саутгемптон Лестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д 2:2
Акжайык Алмалык 19:00
Окжетпес Шамкир 20:00
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир
Шахтер Нефтехимик
Шахтер Нефтехимик
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Иртыш Славия Сф
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Жазири Бублик 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Дорогая деталь. Почему Александр Меркель не играет за сборную Казахстана

Хавбек играет за "Бохум" во второй бундеслиге.

Ербол Каиров Ербол Каиров Ербол Каиров

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Александр Меркель. Фото Vesti.kz©
Александр Меркель. Фото Vesti.kz©

Полузащитник Александр Меркель, похоже, начинает вновь обретать себя прежнего, все чаще выходя в основе немецкого "Бохума". Правда, в сборную Казахстана игрока из второй бундеслиги по-прежнему не вызывают. Корреспондент Vesti.kz пытается разобраться в причинах отсутствия Меркеля, который выступает на проблемной для национальной команды позиции и мог бы быть ей полезен.

Если бы в свое время селекционеры федерации не нашли в Бельгии уроженца казахстанского Семея Георгия Жукова и не пытались заиграть его за нашу страну, наверняка самым ненавистным для болельщиков был бы не он, а Меркель.

Еще юношей дебютировав в основном составе "Милана", который на тот момент был еще грандом, Меркель сразу же обратил на себя внимание нескольких стран. Это не только Германия с Италией, которые стараются по косточкам разобрать только-только вырастающих молодых талантов, но и Россия с Казахстаном. Обе постсоветские страны в полной мере претендовали на Александра, который тут же поспешил отдать предпочтение нашим соседям.

"С детства общался с русскими парнями и всегда болел за Россию, - говорил тогда Меркель. - Даже когда Германия играла с россиянами, переживал не за немцев".

Что касается Казахстана, то молодой человек сразу же дал понять, что себя в сборной этой страны он не видит. Думается, прежде всего по ментальности Александр считал себя русским, нежели немцем или вообще казахом. И когда дела у него пошли в гору, мечтать о нем в Казахстане перестали, трезво оценивая разницу в наших возможностях.

То, что в "Милане" ему не удалось заиграть, в первую очередь проблема закоренелой итальянской системы, а не Меркеля. В Италии вообще редко делают ставку на молодых футболистов при долговечности местных ветеранов и отправляют тех в аренду. В "Дженоа" он смотрелся ни шатко, ни валко, а вернувшись в стан "россонери", как такового шанса не получил. В какой-то мере это ударило по самолюбию Александра и молодой футболист потерял уверенность в собственных силах. Тем не менее "Удинезе" в него поверил, раз уж предложил контракт на пять лет.

Как это часто бывает, в дело вмешиваются травмы. Меркель не стал исключением. Карьера еще быстрее пошла по нисходящей. О России поигравшему даже за "Уотфорд" и "Грассхоппер" Александру заикаться не приходилось, хоть он и пытался. В российских СМИ писали о том, что он может пополнить состав одного из клубов РФПЛ. Однако даже малосведущему в футболе человеку стало понятно, что уровень игрока значительно понизился.

Этот самый уровень был вполне приемлемым для Казахстана, и как только в 2014 году сменилась власть в нашем футболе, полузащитник получил очередное приглашение в сборную той страны, в которой и родился. Представители Меркеля тут же смекнули, что это шанс заработать на футболисте, который последние несколько лет не приносил большой доход. Естественно, сторона футболиста выставила свои требования, ибо один официальный матч за Казахстан тут же перечеркивал надежды Александра на другие национальные сборные. Раз уж в начале 2015-го невыспавшийся Меркель давал интервью представителям казахстанских СМИ в одном из отелей Астаны о том, как он рад играть за свою родину, можно предположить, что условия футболиста были удовлетворены.

Правда, как оказалось позже, вся эта шумиха оказалась напрасной, если заглянуть в статистику. А она гласит, что полузащитник Александр Меркель за нашу сборную сыграл ровно один матч. Не 90 минут, а 45. Да, свой уровень за это время он показать успел. Выделялся на фоне новых партнеров, несколько раз удачно забрал мяч у исландцев, начинал атаки сборной Казахстана. Хотелось продолжения, но…

С тех пор в сборной Александр не появлялся. Целый сезон он пропустил из-за тяжелой травмы, а затем случился переход в "Бохум". Если первое время его отсутствие можно объяснить недостаточным количеством игрового времени в клубе, то сейчас дела у Меркеля обстоят куда лучше. В кулуарах поговаривают, что уроженцу Алматинской области остались должны прежние руководители федерации, а в новом тренерском штабе сборной не видят большой необходимости в его приглашении. Позиция эта ясна - человек в национальной команде должен играть за страну, а не за деньги.

Конечно, центр полузащиты - проблемная позиция для Казахстана. Ушел Самат Смаков, нет игровой практики у Асхата Тагыбергена, не провел еще ни одного официального матча Георгий Жуков. Остаются Исламбек Куат, отчасти Серикжан Мужиков да Михаил Бакаев, с этого сезона считающийся воспитанником казахстанского футбола. Вот только на счету кайратовца официальные матчи в составе молодежной сборной России, что усложняет процесс его "подписания" нашей командой.

Меркелю, ныне выступающему лишь во втором по значимости немецком дивизионе, практически без шансов подняться в бундеслигу, нужно как можно быстрее понять - именно он сам должен рваться в сборную. Узнать номер Талгата Байсуфинова, наконец. Его уровень потихоньку нивелируется с футболистами из Казахстана и через пару-тройку лет никакой разницы между ними не будет. Футболисты "Астаны", в отличие от Александра, каждый год играют в основной стадии еврокубков, куда в перспективе стабильно начнут попадать и кайратовцы. А это значит, что в выигрыше окажется и национальная сборная.

Благодаря выступлению за Казахстан на международной арене вкупе с успешной игрой за "Бохум", вновь будет расти его ценник. Последние несколько лет большие контракты ему вряд ли предлагали, поэтому нельзя сказать, что Меркель сейчас купается в деньгах. Как известно, на спортсмена работает имя, а этого имени у Александра практически не осталось. Разве что периодически спрашивают о нем в Италии да в России: "А где сейчас играет тот самый Меркель?" Нерадужная перспектива. Есть время исправить.

В материале использованы фотографии Vesti.kz, sports.ru и dni.ru

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