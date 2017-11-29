Пусть придут и попробуют взять меня - МакГрегор о конфликте с гангстерами

В августе ирландец в боксерском поединке проиграл Флойду Мейвезеру.
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Конор МакГрегор. Фото с сайта 24smi.org
Главная звезда промоушена UFC, чемпион организации в легком весе Конор МакГрегор, прокомментировал слухи о его конфликте с представителями криминального мира Ирландии.
"Пусть придут и попробуют взять меня", - приводит слова МакГрегора "Чемпионат" со ссылкой на The Indepented.
Ранее сообщалось, что 26 ноября в одном из пабов Дублина МакГрегор избил человека, который связан с влиятельной гангстерской семьей. После этого в прессе появились заявления, что разгоревшийся конфликт серьезно угрожает жизни спортсмена. Несмотря на это, ирландец уверен в своих силах, на что указывает его реакция на подобные слухи.
МакГрегор не выступает с августа, когда провел боксерский поединок в Лас-Вегасе против американца Флойда Мейвезера-младшего. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой, что означало поражение ирландца техническим нокаутом.
"Пусть придут и попробуют взять меня", - приводит слова МакГрегора "Чемпионат" со ссылкой на The Indepented.
Ранее сообщалось, что 26 ноября в одном из пабов Дублина МакГрегор избил человека, который связан с влиятельной гангстерской семьей. После этого в прессе появились заявления, что разгоревшийся конфликт серьезно угрожает жизни спортсмена. Несмотря на это, ирландец уверен в своих силах, на что указывает его реакция на подобные слухи.
МакГрегор не выступает с августа, когда провел боксерский поединок в Лас-Вегасе против американца Флойда Мейвезера-младшего. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой, что означало поражение ирландца техническим нокаутом.