Конор МакГрегор подрался с "мафиози" в одном из ирландских пабов - СМИ

Чемпион UFC не выступает с августа, когда проиграл в боксерском поединке Флойду Мейвезеру.
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Фото: USA Today
За последние несколько дней в социальных сетях были опубликованы несколько сообщений от разных людей, в которых говорилось о драке с участием чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора в одном из пабов в Ирландии. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.
Позже несколько британских и ирландских газет также опубликовали данную информацию. Полиция Ирландии уже заявила, что знает о сообщениях, однако никаких официальных заявлений от пострадавших сторон или от работников паба к ним не поступало.
По сообщениям dailymail.co.uk, в драке, помимо МакГрегора, участвовали трое - некий молодой человек, мужчина около 50 лет и еще одно неназванное лицо. Irish Independent также упоминает 50-летнего мужчину, который пытался разнять потасовку МакГрегора и некоего молодого человека, в результате чего сам получил несколько ударов. После этого МакГрегора вывели из заведения, и он уехал. В сообщении также утверждается, что пострадавший 50-летний мужчина имеет связи с организованной преступностью Дублина. Лагерь МакГрегора пока никак не комментирует ситуацию.
МакГрегор не выступает с августа, когда проиграл в боксерском поединке Флойду Мейвезеру-младшему. За тот бой, по официальным данным, ирландец заработал не менее 30 миллионов долларов.
Позже несколько британских и ирландских газет также опубликовали данную информацию. Полиция Ирландии уже заявила, что знает о сообщениях, однако никаких официальных заявлений от пострадавших сторон или от работников паба к ним не поступало.
По сообщениям dailymail.co.uk, в драке, помимо МакГрегора, участвовали трое - некий молодой человек, мужчина около 50 лет и еще одно неназванное лицо. Irish Independent также упоминает 50-летнего мужчину, который пытался разнять потасовку МакГрегора и некоего молодого человека, в результате чего сам получил несколько ударов. После этого МакГрегора вывели из заведения, и он уехал. В сообщении также утверждается, что пострадавший 50-летний мужчина имеет связи с организованной преступностью Дублина. Лагерь МакГрегора пока никак не комментирует ситуацию.
МакГрегор не выступает с августа, когда проиграл в боксерском поединке Флойду Мейвезеру-младшему. За тот бой, по официальным данным, ирландец заработал не менее 30 миллионов долларов.