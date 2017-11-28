Отец Конора МакГрегора прокомментировал информацию о драке сына с ирландским "мафиози"

Он не выступает с августа, когда в боксерском бою проиграл Мейвезеру.
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Отец ирландского бойца Конора МакГрегора выступил с заявлением после появлении информации о драке сына в пабе с одним из "мафиози", сообщает "Р-Спорт".
По данным Irish Sun, у МакГрегора произошел конфликт с отцом одного из людей, связанных с криминальным миром. По словам источника издания, сын пострадавшего - "чрезвычайно опасный человек, связанный с верхушкой криминальной группировки Кинахэнов".
"Он известен тем, что никому ничего не прощает, поэтому серьезно отнесется к тому, что кто-то побил его отца. Ходят слухи, что они хотят компенсацию в размере 900 тысяч евро", - сказал собеседник издания.
По словам Тони МакГрегора, его сыну Конору нечего опасаться.
"Эта история - абсолютный нонсенс. Она становится все более нелепой и смешной. Нам нечего бояться, никто нам не угрожает. Мы были и остаемся семьей, которая соблюдает законы", - цитирует Тони Макгрегора Mirror.
МакГрегор не выступает с августа, когда проиграл в боксерском поединке Флойду Мейвезеру-младшему. За тот бой, по официальным данным, ирландец заработал не менее 30 миллионов долларов.