В UFC разгорелся судейский скандал после боя Фабрисио Вердума

Он отправил соперника в нокдаун, но не получил победу.
Сегодня 16:36
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Фабрисио Вердум (слева). Фото LA Times
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум раздельным решением судей проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире UFC 213 в Лас-Вегасе, передает корреспондент Vesti.kz.
Это был третий поединок между ними. До сегодняшнего дня в противостоянии была ничья (1:1), и эта встреча должна была выявить победителя трилогии.
В первом и втором раундах бойцам не удалось запомниться успешными атаками, но все изменилось в третьем отрезке, когда Вердум отправил соперника в нокдаун ударом колена в голову, а затем записал в свой актив тэйкдаун (перевод в партер).
В итоге один судья поставил ничью, а еще двое отдали победу Овериму - 28-28, 29-28 и 29-28. Зал встретил объявление результатов свистом, а гул продолжился и во время интервью голландца, ставшего чемпионом UFC.
Это поражение стало седьмым в карьере 39-летнего Вердума. На счету бразильца 21 победа в смешанных единоборствах - шесть нокаутом и десять удушающими приемами.
37-летний Оверим одержал 43-ю победу в карьере (19 нокаутом, 19 удушающими приемами и пять решением) - также в его пассиве 17 поражений.
Это был третий поединок между ними. До сегодняшнего дня в противостоянии была ничья (1:1), и эта встреча должна была выявить победителя трилогии.
В первом и втором раундах бойцам не удалось запомниться успешными атаками, но все изменилось в третьем отрезке, когда Вердум отправил соперника в нокдаун ударом колена в голову, а затем записал в свой актив тэйкдаун (перевод в партер).
В итоге один судья поставил ничью, а еще двое отдали победу Овериму - 28-28, 29-28 и 29-28. Зал встретил объявление результатов свистом, а гул продолжился и во время интервью голландца, ставшего чемпионом UFC.
Это поражение стало седьмым в карьере 39-летнего Вердума. На счету бразильца 21 победа в смешанных единоборствах - шесть нокаутом и десять удушающими приемами.
37-летний Оверим одержал 43-ю победу в карьере (19 нокаутом, 19 удушающими приемами и пять решением) - также в его пассиве 17 поражений.