Бой Хамитов - Алибеков оставил вопросы. Уверен, они встретятся еще раз - президент Fight Nights Global

По его словам, казахстанец поднял свой рейтинг после первой встречи.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев на брифинге в СЦК прокомментировал информацию о возможном матче-реванше между Магомедсайгидой Алибековым из России и казахстанцем Куатом Хамитовым в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.



"Во-первых, скажу, что реванш - это всегда интересно. Другое дело, что по законам жанра незамедлительный реванш между чемпионом и вчерашним претендентом невозможен. Сегодня у Куата Хамитова числится поражение в последнем поединке. С точки зрения спортивной юриспруденции и техрегламентов, что приняты в Fight Nights, он не может драться за пояс. Его последний бой был проигрышным.



Первый бой Алибеков - Хамитов был действительно равным и оставил много вопросов. Это неплохо для индустрии. Я уверен, что они встретятся еще раз. Потому что есть история. Большие поединки строятся на истории. С большой долей вероятности турнир с этим главным боем пройдет в Казахстане. Но у Хамитова очень много потенциально принципиальных соперников в его весе. Думаю, и другие ребята могут возбуждать его интерес", - рассказал Гаджиев.



По словам президента организации, Куат Хамитов появится в клетке летом или осенью текущего года.



"Он очень здорово развивает казахстанский ММА. Он не показал того, что может показать в титульном поединке. Несмотря на то, что бой продлился пять раундов. Я думаю, и он, и его соперник были способны на большее. Он понимал, что это высокая ответственность. Понимал, сколько людей за него болеют. Сколько слов было сказано... Но я сейчас о другой составляющей. Такие парни, как он, ежедневно своей работой, как в спортивном зале, так и вне его, обращают внимание на происходящее. У него большая аудитория. Люди стали смотреть казахский ММА и Fight Nights благодаря ему. Это здорово.



Если говорить о планах его выступления, то этим летом, а может быть, в начале осени, он обязательно снова выйдет на нашу клетку. Та высокая планка, которую он поднял, это поединок за титул, теперь не оставляет ему выбора. Он будет драться только с лучшими. А лучших у нас много. Давайте ждать с его участием суперпринципиальных поединков. Если бы было немного больше времени на восстановление, то мы бы увидели его уже на турнире в Астане. Как участника. Теперь он будет в качестве почетного гостя здесь", - поделился президент организации.



Напомним, казахстанец Куат Хамитов проиграл в бою за чемпионский пояс российского промоушена Fight Nights Global в легком весе (до 70,3 килограмма). По итогам пяти раундов титульного поединка во Владивостоке судейская бригада признала победителем действующего чемпиона из России - Магомедсайгиду Алибекова.



После поединка Хамитов предложил провести матч-реванш в Алматы и получил положительный ответ. Прокомментировал казахстанец и судейство прошедшей титульной встречи.



Параллельно в Астане 19 мая в рамках турнира Fight Nights Global 65 состоятся три титульных поединка. В весовой категории до 57,2 килограмма Жалгас Жумагулов (Казахстан) встретится с Вартаном Асатряном (Россия). Еще один казахстанец Георгий Кичигин (до 77,1 килограмма) проведет поединок с Гаджимурадом Хирамагомедовым из России, а Абусупиян Алиханов (также Россия) встретится с соотечественником Халидом Муртазалиевым (до 83,9 килограмма). Всего запланировано 10 боев.