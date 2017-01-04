Расул Мирзаев опознал в одном из напавших друга Хабиба Нурмагомедова

Известный российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев, жестоко избитый у себя в квартире, опознал в одном из напавших друга другого представителя MMA Хабиба Нурмагомедова, сообщает tofight.ru.

По данным сайта, этим мужчиной является некий Камиль Аллахвердиев, в соцсетях которого большое количества фотографий совместного досуга с Нурмагомедовым.

Напомним, в ночь на 31 декабря 30-летний Мирзаев был жестоко избит в своей квартире в Москве и ранен из травматического пистолета. После нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. В качестве одной из версий, известного бойца ММА могли избить из-за спора, связанного с боем Конор МакГрегор - Хабиб Нурмагомедов. Ранее появилась информация, что состояние здоровья Мирзаева ухудшилось.

Имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. Тогда в августе во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.



В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.