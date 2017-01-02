Состояние избитого бойца ММА Расула Мирзаева ухудшилось

Друга спортсмена, пришедшего на помощь, по ошибке приняли за подозреваемого.

Друг избитого бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева Аниуар Чеченов рассказал, что состояние спортсмена, на которого было совершено нападение, ухудшилось, сообщает "Рен-ТВ".

По словам мужчины, Мирзаев позвонил ему сразу после происшествия и попросил о помощи. Когда он прибыл на место, там уже работали медики. Именно Чеченова в тот момент запечатлели на месте происшествия камеры видеонаблюдения, из-за чего его многие записали в число подозреваемых.

По словам Чеченова, к настоящему моменту состояние Мирзаева ухудшилось. Он остается в больнице.

"Он сейчас под наблюдением врачей, и они смотрят. Головные боли есть, какие-то боли есть от этих травм. По-любому осадок будет. Просто так не пройдет же это... Я помощь оказал другу, а мое лицо поставили так, что получилось, словно мы это сделали... Когда профессионал такого рода спортсмен, и лицо такое, что не узнать, больно смотреть на такого человека... Соцсеть начала распространять такое видео, как-будто мы сделали такое подлое деяние... Но мы дружим.. У меня семья, четверо детей. У Расула тоже свои фанаты. Мало ли где, что...Яже не буду доказывать, что это не я, что я друг, что я только помощь оказывал", - поделился Чеченов.

Напомним, в ночь на 31 декабря, 30-летний Мирзаев был жестоко избит в своей квартире в Москве и ранен из травматического пистолета. После нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. В качестве одной из версий, известного бойца ММА могли избить из-за спора, связанного с боем Конор МакГрегор - Хабиб Нурмагомедов.

Имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. Тогда в августе во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.



В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.