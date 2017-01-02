Состояние избитого бойца ММА Расула Мирзаева ухудшилось

Друга спортсмена, пришедшего на помощь, по ошибке приняли за подозреваемого.
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Друг избитого бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева Аниуар Чеченов рассказал, что состояние спортсмена, на которого было совершено нападение, ухудшилось, сообщает "Рен-ТВ".
По словам мужчины, Мирзаев позвонил ему сразу после происшествия и попросил о помощи. Когда он прибыл на место, там уже работали медики. Именно Чеченова в тот момент запечатлели на месте происшествия камеры видеонаблюдения, из-за чего его многие записали в число подозреваемых.
По словам Чеченова, к настоящему моменту состояние Мирзаева ухудшилось. Он остается в больнице.
"Он сейчас под наблюдением врачей, и они смотрят. Головные боли есть, какие-то боли есть от этих травм. По-любому осадок будет. Просто так не пройдет же это... Я помощь оказал другу, а мое лицо поставили так, что получилось, словно мы это сделали... Когда профессионал такого рода спортсмен, и лицо такое, что не узнать, больно смотреть на такого человека... Соцсеть начала распространять такое видео, как-будто мы сделали такое подлое деяние... Но мы дружим.. У меня семья, четверо детей. У Расула тоже свои фанаты. Мало ли где, что...Яже не буду доказывать, что это не я, что я друг, что я только помощь оказывал", - поделился Чеченов.
Напомним, в ночь на 31 декабря, 30-летний Мирзаев был жестоко избит в своей квартире в Москве и ранен из травматического пистолета. После нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. В качестве одной из версий, известного бойца ММА могли избить из-за спора, связанного с боем Конор МакГрегор - Хабиб Нурмагомедов.
Имя Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011 года. Тогда в августе во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.
В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.