В прошедшем сезоне команда сделала "золотой дубль".
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Лиссабонскую "Бенфику" обвинили в использовании услуг колдуна. Об этом заявил директор "Порту" по связям с общественностью Франсишку Маркеш.
В прошедшем сезоне "Бенфика" в четвертый раз подряд стала чемпионом Португалии, а "Порту" занял второе место.
Как сообщает DN Sport, Маркеш уверен, что "Бенфика" сотрудничала с черным магом Арманду Наги из Гвинеи-Бисау. В "Порту" есть скриншоты электронных переписок лиссабонского клуба с колдуном.
По информации Маркеша, Наги получал определенные суммы за выполнение задач: в пять тысяч евро оценивалась победа в Суперкубке, Кубке и Кубке Португалии, в 100 тысяч - победа в чемпионате по итогам сезона, в десять тысяч - каждая победа в группе Лиги чемпионов. а 30 тысяч - за каждую победу в плей-офф ЛЧ.
Стоит отметить, что "Бенфика" в минувшем сезоне сделала "золотой дубль", добавив к победе в чемпионате выигранный Кубок. В Лиге чемпионов "орлы" вылетели в 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч немецкой "Боруссии" из Дортмунда (1:0, 0:4).
В "Бенфике" пока не прокомментировали заявление "Порту" о колдунах.