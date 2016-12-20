Команда фанатов "Порту" выиграла 12 матчей из-за неявок опасающихся травм соперников

Соперники предпочитают техническое поражение и штраф в 750 евро.
Вчера 15:28
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Команда "Канелас 2010" зажигает в четвертом дивизионе Португалии, сообщает Eurosport.
После 13 туров у клуба 12 технических побед из-за неявок соперников. Оппоненты боятся играть с "Канелас" из-за страха получить травму и предпочитают техническое поражение и штраф в 750 евро.
"Они выезжают за счет нападений на судей и угроз, но полиция ничего не делает", - цитирует Marca анонимного источника. Большинство игроков "Канелас 2010" - ультрас "Порту".
После 13 туров у клуба 12 технических побед из-за неявок соперников. Оппоненты боятся играть с "Канелас" из-за страха получить травму и предпочитают техническое поражение и штраф в 750 евро.
"Они выезжают за счет нападений на судей и угроз, но полиция ничего не делает", - цитирует Marca анонимного источника. Большинство игроков "Канелас 2010" - ультрас "Порту".