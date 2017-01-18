СМИ восхитились игрой футболиста "Астаны" Кабананги на Кубке африканский наций

В двух матчах форвард забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Джуниор Кабананга. Фото Sky Sports
СМИ восхитились игрой футболиста "Астаны" и сборной ДР Конго Джуниора Кабананги на Кубке африканский наций, проходящем в Габоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче второго тура группы С Кабананга отметился голом и результативной передачей, однако сборная ДР Конго упустила победу над Кот-д'Ивуаром (2:2).
"Этот матч определенно станет лучшим на КАН-2017! Кабананга! Великолепный прыжок. Великолепный гол", - написал Тьерри Ньянн из TV3 Network.
"Кабананга выпрыгнул, завис в воздухе и мощно отправил мяч в сетку", - отметил Сулейман Фоларен, пишущий для BBC и ESPN).
"Для футболиста, который вообще не должен был играть на Кубке африканских наций, Кабананга смотрится просто отлично. Теперь понятно, почему Ибенже отказался от Каге в его пользу", - добавил Давид Калфа из Afrique Foot.
Добавим, что изначально главный тренер сборной ДР Конго не включил Кабанангу в окончательную заявку на турнир, однако из-за травмы другого игрока вернул форварда "Астаны" в состав. В стартовом матче группового этапа Кабананга забил победный гол в ворота сборной Марокко.
В матче второго тура группы С Кабананга отметился голом и результативной передачей, однако сборная ДР Конго упустила победу над Кот-д'Ивуаром (2:2).
"Этот матч определенно станет лучшим на КАН-2017! Кабананга! Великолепный прыжок. Великолепный гол", - написал Тьерри Ньянн из TV3 Network.
"Кабананга выпрыгнул, завис в воздухе и мощно отправил мяч в сетку", - отметил Сулейман Фоларен, пишущий для BBC и ESPN).
"Для футболиста, который вообще не должен был играть на Кубке африканских наций, Кабананга смотрится просто отлично. Теперь понятно, почему Ибенже отказался от Каге в его пользу", - добавил Давид Калфа из Afrique Foot.
Добавим, что изначально главный тренер сборной ДР Конго не включил Кабанангу в окончательную заявку на турнир, однако из-за травмы другого игрока вернул форварда "Астаны" в состав. В стартовом матче группового этапа Кабананга забил победный гол в ворота сборной Марокко.