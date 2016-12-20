Авиакомпания и пилот признаны виновными в крушении самолета с футболистами "Шапекоэнсе"

В результате крушения погиб 71 человек. Выжили шестеро, трое из которых футболисты.
Вчера 08:02
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Фото ©Getty Images
Фото с сайта mirror.co.uk
Виновными в крушении самолета с футболистами бразильского клуба "Шапекоэнсе" в Колумбии в конце ноября, в котором погиб 71 человек, признаны боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера, заявил во вторник министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.
"Что касается этого трагического события, то прямая ответственность лежит на предприятии LaMia и пилоте", - приводит агентство ABI заявление Клароса, представившего на пресс-конференции результаты расследования инцидента, проведенного его ведомством.
В связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету. Также арестованы его отец и глава авиакомпании LaMia Густаво Варгас Гамбоа. Оба подозреваемых отрицают свою вину.
Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.
"Что касается этого трагического события, то прямая ответственность лежит на предприятии LaMia и пилоте", - приводит агентство ABI заявление Клароса, представившего на пресс-конференции результаты расследования инцидента, проведенного его ведомством.
В связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету. Также арестованы его отец и глава авиакомпании LaMia Густаво Варгас Гамбоа. Оба подозреваемых отрицают свою вину.