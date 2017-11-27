Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу оценил игру Игиты в матче с Россией на "Турнире четырех наций"

Следующую игру казахстанцы проведут с Ираном.
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Игита. Фото с сайта АФК "Кайрат"
Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью (3:3) с Россией в стартовой игре "Турнира четырех наций" в Иране. Не самый лучший матч выдал вратарь "Кайрата" Игита, пропустивший второй мяч из-за собственной ошибки. Однако, по словам известного казахстанского тренера Амиржана Муканова, даже при таких погрешностях Игита приносит много пользы национальной команде. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz.
"Соперники, конечно, готовятся к выходам Игиты, но я не представляю игру сборной Казахстана без Игиты. У казахстанской команды много плюсов, она хорошо прессингует, у нее отличные стандарты, есть игроки, являющиеся одними из лучших по ударам со второй линии. Но все равно очень много построено на игре Игиты. На данный момент другого тактического варианта может и не быть. Да и другая схема без Игиты не сработает никак даже при его ошибках.
Будет перерыв у сборной. Думаю, Игита успокоится и с тренерами отладит механизм своей игры. Игита очень хорошо развязывает руки Дугласу и Лео. Его выходы дают им возможность работать на флангах, так как в это время соперники с ними не играют плотно. В результате, путем обманных движений они могут пробрасывать мяч в зону и бить по воротам, или делать передачи.
Неоднократно отмечал, что можно подготовиться к игре Игиты, но не до конца, поскольку он быстро вводит мяч, быстрее думает, чем полевые игроки, отчего соперник не успевает перестроиться и начинает ошибаться. Для нейтрализации его игры тактика должна быть хорошо вымуштрована. Нет, закрыть такую схему полностью невозможно", - рассказал Муканов.
Напомним, матч сборных Казахстана и России завершился вничью 3:3. У казахстанцев дубль оформил Чингиз Есенаманов, а также отличился Лео. У россиян точными ударами отметились Дмитрий Лысков, Артем Ниязов и Сергей Абрамов.
Следующий матч в турнире подопечные Какау проведут с Ираном 4 декабря. Начало - в 20:30 по времени Астаны. В этот же день Россия встретится с Азербайджаном.
"Соперники, конечно, готовятся к выходам Игиты, но я не представляю игру сборной Казахстана без Игиты. У казахстанской команды много плюсов, она хорошо прессингует, у нее отличные стандарты, есть игроки, являющиеся одними из лучших по ударам со второй линии. Но все равно очень много построено на игре Игиты. На данный момент другого тактического варианта может и не быть. Да и другая схема без Игиты не сработает никак даже при его ошибках.
Будет перерыв у сборной. Думаю, Игита успокоится и с тренерами отладит механизм своей игры. Игита очень хорошо развязывает руки Дугласу и Лео. Его выходы дают им возможность работать на флангах, так как в это время соперники с ними не играют плотно. В результате, путем обманных движений они могут пробрасывать мяч в зону и бить по воротам, или делать передачи.
Неоднократно отмечал, что можно подготовиться к игре Игиты, но не до конца, поскольку он быстро вводит мяч, быстрее думает, чем полевые игроки, отчего соперник не успевает перестроиться и начинает ошибаться. Для нейтрализации его игры тактика должна быть хорошо вымуштрована. Нет, закрыть такую схему полностью невозможно", - рассказал Муканов.
Напомним, матч сборных Казахстана и России завершился вничью 3:3. У казахстанцев дубль оформил Чингиз Есенаманов, а также отличился Лео. У россиян точными ударами отметились Дмитрий Лысков, Артем Ниязов и Сергей Абрамов.
Следующий матч в турнире подопечные Какау проведут с Ираном 4 декабря. Начало - в 20:30 по времени Астаны. В этот же день Россия встретится с Азербайджаном.