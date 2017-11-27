Видеообзор матча Россия - Казахстан с шестью забитыми мячами на "Турнире четырех наций" по футзалу

Причем казахстанцы первыми открыли счет, но затем выступали в роли отыгрывающихся.
Сегодня 08:44
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Фото: kazfootball.kz/
Предлагаем вашему вниманию видеобзор матча между сборными Казахстана и России по футзалу на "Турнире четырех наций", который проходит в Иране.
Встреча завершилась со счетом 3:3. При этом казахстанцы первыми открыли счет, но затем им пришлось дважды отыгрываться.
У сборной Казахстана дубль оформил Чингиз Есенаманов (16-я и 26-я минуты), а еще один гол забил Лео (29-я).
В следующем матче турнира сборная Казахстана в понедельник, 4 декабря, сыграет с командой Ирана (начало встречи в 20:30 по времени Астаны), а Россия в этот же день встретится с Азербайджаном (18:30).
Встреча завершилась со счетом 3:3. При этом казахстанцы первыми открыли счет, но затем им пришлось дважды отыгрываться.
У сборной Казахстана дубль оформил Чингиз Есенаманов (16-я и 26-я минуты), а еще один гол забил Лео (29-я).
В следующем матче турнира сборная Казахстана в понедельник, 4 декабря, сыграет с командой Ирана (начало встречи в 20:30 по времени Астаны), а Россия в этот же день встретится с Азербайджаном (18:30).