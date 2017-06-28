Сменивший сборную Казахстана на Азербайджан Алесио покинул футзальный "Кайрат"

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
Сегодня 16:00
Ссылки по теме:
- Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу объяснил свой переход в Азербайджан
- Защитник сборной Казахстана по футзалу снова пополнил состав "Кайрата"
- Жозе Алесио поменял сборную Казахстана по футзалу на Азербайджан
Жозе Алесио (в черном). Фото с сайта afckairat.kz
Бразильский тренер Жозе Алесио покинул алматинский футзальный "Кайрат", сообщает официальный сайт клуба.
Алесио и "Кайрат" прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
"Футзальный клуб "Кайрат" благодарит Алесио за профессионализм и его вклад в развитие команды, а также желает дальнейших успехов в карьере", - говорится в сообщении.
Отметим, что следующим местом работы бразильского специалиста стала сборная Азербайджана и местный клуб "Араз".
Алесио и "Кайрат" прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
"Футзальный клуб "Кайрат" благодарит Алесио за профессионализм и его вклад в развитие команды, а также желает дальнейших успехов в карьере", - говорится в сообщении.
Отметим, что следующим местом работы бразильского специалиста стала сборная Азербайджана и местный клуб "Араз".