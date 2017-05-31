Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу объяснил свой переход в Азербайджан

Переговоры продолжались около двух недель.
Вчера 18:57
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Жозе Алесио. Фото с официального сайта "Кайрата"
Бразильский специалист Жозе Алесио в интервью Azerisport.com объяснил, почему сменил сборную Казахстана по футзалу на команду Азербайджана.
О его назначении стало известно сегодня, 28 июня. К работе Алесио приступит с 15 июля. Он будет возглавлять сборную Азербайджана и местный клуб "Араз".
До этого Алесио работал в "Кайрате" и сборной Казахстана. В алматинском клубе он был ассистентом Какау, а в национальной команде - главным тренером.
- Ваше назначение было неожиданным…
- Возможно. Около двух недель назад я говорил по телефону с главой национальной федерации Зауром Ахундовым. Он предложил мне обратно вернуться. Пару дней назад мне в Бразилию прислали контракт по факсу, и я, поставив свою подпись, вернул его, - сказал Алесио.
- Значит, все разногласия с главой федерации футзала уже позади?
- Конечно. Мы все уладили.
- А как же "Кайрат"?
- У меня еще один год контракта с ними, но я хочу работать в качестве главного тренера. По этой причине покинул команду из Казахстана. Вот уже 20 лет Какау мой друг, но порой наши взгляды не совпадают. У него по тому или иному вопросу свое мнение, у меня свое. Поэтому лучше иметь свою команду, чтобы полностью воплощать свои идеи.
- После Вашего ухода финансовая ситуация в Азербайджане изменилась, особенно после девальвации национальной валюты. Изменились ли финансовые условия Вашего контракта?
- Да, в худшую сторону. Деньги в данном случае были не важны. Такие проблемы есть также в России, Казахстане и Бразилии. Главным для меня было вернуться в Азербайджан.
- Какие у Вас планы?
- Планов много. Я уже обсудил часть из них с руководством. Начнем работу 15 июля. Позже решим, кто останется, а кто - нет. Есть новые игроки. Мне послали видеозаписи игр, буду смотреть и изучать. Есть проблемы в защите. О чем свидетельствует большое количество пропущенных мячей на чемпионате мира. Ризван Фарзалиев уже не молод. Надо решать проблемы команды.
Стоит отметить, что Алесио в сборной Казахстана работал с января 2017 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2018 в словенской Любляне.
В Азербайджане Алесио работал до 2014 года. Он возглавлял сборную и "Араз", а до этого был главным тренером "Кайрата".
О его назначении стало известно сегодня, 28 июня. К работе Алесио приступит с 15 июля. Он будет возглавлять сборную Азербайджана и местный клуб "Араз".
До этого Алесио работал в "Кайрате" и сборной Казахстана. В алматинском клубе он был ассистентом Какау, а в национальной команде - главным тренером.
- Ваше назначение было неожиданным…
- Возможно. Около двух недель назад я говорил по телефону с главой национальной федерации Зауром Ахундовым. Он предложил мне обратно вернуться. Пару дней назад мне в Бразилию прислали контракт по факсу, и я, поставив свою подпись, вернул его, - сказал Алесио.
- Значит, все разногласия с главой федерации футзала уже позади?
- Конечно. Мы все уладили.
- А как же "Кайрат"?
- У меня еще один год контракта с ними, но я хочу работать в качестве главного тренера. По этой причине покинул команду из Казахстана. Вот уже 20 лет Какау мой друг, но порой наши взгляды не совпадают. У него по тому или иному вопросу свое мнение, у меня свое. Поэтому лучше иметь свою команду, чтобы полностью воплощать свои идеи.
- После Вашего ухода финансовая ситуация в Азербайджане изменилась, особенно после девальвации национальной валюты. Изменились ли финансовые условия Вашего контракта?
- Да, в худшую сторону. Деньги в данном случае были не важны. Такие проблемы есть также в России, Казахстане и Бразилии. Главным для меня было вернуться в Азербайджан.
- Какие у Вас планы?
- Планов много. Я уже обсудил часть из них с руководством. Начнем работу 15 июля. Позже решим, кто останется, а кто - нет. Есть новые игроки. Мне послали видеозаписи игр, буду смотреть и изучать. Есть проблемы в защите. О чем свидетельствует большое количество пропущенных мячей на чемпионате мира. Ризван Фарзалиев уже не молод. Надо решать проблемы команды.
Стоит отметить, что Алесио в сборной Казахстана работал с января 2017 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2018 в словенской Любляне.
В Азербайджане Алесио работал до 2014 года. Он возглавлял сборную и "Араз", а до этого был главным тренером "Кайрата".