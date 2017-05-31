Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу объяснил свой переход в Азербайджан

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Лучший гол 17 тура КПЛ

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу объяснил свой переход в Азербайджан

Переговоры продолжались около двух недель.

Ссылки по теме:

8 Комментариев
Жозе Алесио. Фото с официального сайта "Кайрата"
Жозе Алесио. Фото с официального сайта "Кайрата"
Бразильский специалист Жозе Алесио в интервью Azerisport.com объяснил, почему сменил сборную Казахстана по футзалу на команду Азербайджана. 

О его назначении стало известно сегодня, 28 июня. К работе Алесио приступит с 15 июля. Он будет возглавлять сборную Азербайджана и местный клуб "Араз". 

До этого Алесио работал в "Кайрате" и сборной Казахстана. В алматинском клубе он был ассистентом Какау, а в национальной команде - главным тренером. 

- Ваше назначение было неожиданным…
- Возможно. Около двух недель назад я говорил по телефону с главой национальной федерации Зауром Ахундовым. Он предложил мне обратно вернуться. Пару дней назад мне в Бразилию прислали контракт по факсу, и я, поставив свою подпись, вернул его, - сказал Алесио. 

- Значит, все разногласия с главой федерации футзала уже позади?
- Конечно. Мы все уладили.

- А как же "Кайрат"?
- У меня еще один год контракта с ними, но я хочу работать в качестве главного тренера. По этой причине покинул команду из Казахстана. Вот уже 20 лет Какау мой друг, но порой наши взгляды не совпадают. У него по тому или иному вопросу свое мнение, у меня свое. Поэтому лучше иметь свою команду, чтобы полностью воплощать свои идеи.

- После Вашего ухода финансовая ситуация в Азербайджане изменилась, особенно после девальвации национальной валюты. Изменились ли финансовые условия Вашего контракта?
- Да, в худшую сторону. Деньги в данном случае были не важны. Такие проблемы есть также в России, Казахстане и Бразилии. Главным для меня было вернуться в Азербайджан.

- Какие у Вас планы?
- Планов много. Я уже обсудил часть из них с руководством. Начнем работу 15 июля. Позже решим, кто останется, а кто - нет. Есть новые игроки. Мне послали видеозаписи игр, буду смотреть и изучать. Есть проблемы в защите. О чем свидетельствует большое количество пропущенных мячей на чемпионате мира. Ризван Фарзалиев уже не молод. Надо решать проблемы команды.

Стоит отметить, что Алесио в сборной Казахстана работал с января 2017 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2018 в словенской Любляне. 

В Азербайджане Алесио работал до 2014 года. Он возглавлял сборную и "Араз", а до этого был главным тренером "Кайрата".
  Комментариев: 8
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Вчера 19:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Что-то в последнее время активность спортивных функционеров из Азербайджана по отношению к Казахстану зашкаливает не в нашу пользу! К чему бы это?
Ответить 1
 
Blackwolf ! Вчера 22:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Жумабай Санкубаев,....к "жадности " наших ФУнкЦионеров от спорта ! Сначало себе , ну а потом на спорт ! ! !
Ответить 0
 
Рауан Еркебаев Вчера 20:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 957
Как же зае....ли эти азеры то конвенция вбс ,то чуть не прос...ли деньги с ЕНПФ
Ответить 1
 
Mara Вчера 21:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
За наши же деньги унаших выкупают. А нашим и 3% годовых слихвой хватает, зато в свой карман.
Ответить 1
 
Timur Sultanov Вчера 22:00
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Азеры в третий раз подляну делают нам, то пенсионные наши просрали, то саммит WBC к себе переманили, вот теперь тренера сборной переманили. Как будто бы хотят показать свою крутость в регионе.
Ответить 1
 
Blackwolf ! Вчера 22:13
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Timur Sultanov ,.......азеры РАБОТАЮТ , а наши обленились и просто лениво так .....своих обворовывают ! КАЗАХСКИЙ БИЗНЕС , называется !
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 03:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
Удачи в новом-старом месте работы
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 09:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1644
Алесио как дешёвая проститутка, то туда то сюда. Не нравятся мне такие типы. 100 пудов ему азеры больше предложили, а он тут заливает что не в деньгах дело.
Ответить 0
 