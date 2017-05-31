Жозе Алесио поменял сборную Казахстана по футзалу на Азербайджан

Бразильский специалист также возглавил нахчыванский "Араз".
Вчера 12:21
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Фото с сайта afckairat.kz
У сборной Азербайджана по футзалу появился новый главный тренер.
Как передает azerisport.com, им стал бразильский специалист Жозе Алесио. Контракт с ним рассчитан на год. Он также возглавил нахчыванский "Араз". Алесио приступит к своим обязанностям с 15 июля.
Напомним, что Алесио уже возглавлял "милли" и "Араз", с которыми расстался в 2014-м, после чего был помощником главного тренера сборной Казахстана Какау.
Алесио возглавил казахстанскую сборную в январе 2017 года, сменив на этом посту Какау. Под его руководством Казахстан вышел в финальную стадию чемпионата Европы-2018, заняв первое место в группе.
Как передает azerisport.com, им стал бразильский специалист Жозе Алесио. Контракт с ним рассчитан на год. Он также возглавил нахчыванский "Араз". Алесио приступит к своим обязанностям с 15 июля.
Напомним, что Алесио уже возглавлял "милли" и "Араз", с которыми расстался в 2014-м, после чего был помощником главного тренера сборной Казахстана Какау.
Алесио возглавил казахстанскую сборную в январе 2017 года, сменив на этом посту Какау. Под его руководством Казахстан вышел в финальную стадию чемпионата Европы-2018, заняв первое место в группе.