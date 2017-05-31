Жозе Алесио поменял сборную Казахстана по футзалу на Азербайджан

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Шахтер Сл Судува 22:00
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Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
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Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
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Алмалык Бухоро 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

Жозе Алесио поменял сборную Казахстана по футзалу на Азербайджан

Бразильский специалист также возглавил нахчыванский "Араз".

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9 Комментариев
Фото с сайта afckairat.kz
Фото с сайта afckairat.kz
У сборной Азербайджана по футзалу появился новый главный тренер.

Как передает azerisport.com, им стал бразильский специалист Жозе Алесио. Контракт с ним рассчитан на год. Он также возглавил нахчыванский "Араз". Алесио приступит к своим обязанностям с 15 июля.

Напомним, что Алесио уже возглавлял "милли" и "Араз", с которыми расстался в 2014-м, после чего был помощником главного тренера сборной Казахстана Какау.

Алесио возглавил казахстанскую сборную в январе 2017 года, сменив на этом посту Какау. Под его руководством Казахстан вышел в финальную стадию чемпионата Европы-2018, заняв первое место в группе.
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Tamasai Вчера 12:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1215
Тренер он конечно классный,как и Какау,но они не слепые же,видят что у нас футзал чахнет,вот и уежают.Хотя они оба очень любят Казахстан,но квалификацию терять нельзя
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Павел Вчера 12:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Tamasai, Скоро и Какау уедет и все легионеры, если не изменится уровень чемпионата.
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Бейбут Есмурзин Вчера 13:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Азербайджан молодец развивается спорт. А нашу ФФК дормроедов в отставку. Ну не могут они возглавлять футбол в Казахстане уходите позорники пожалуйста что им ещё нужно всё просрали, футзал почти 0.
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Balg Вчера 14:06
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Жаль,ФФК отпустил футзал на свободное плавание
Ответить 1
 
kumkol service Вчера 14:27
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
ему зарплату будут платить нашими пенсионными
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Blackwolf ! Вчера 14:57
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
....эх , эх , эх ! Ну футзалку то за что ??! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО , наши чинушки ....к чему не прикоснутся .....все КАПЕЦ !
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Фанат Вчера 15:13
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1775
Зато "хабар" посмотришь и не верится,что я живу в КЗ !!!А если серьезно футзал у нас уходит в минус !!!!
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Akhmed Rakhymzhanov Вчера 15:40
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Если Какау не возглавит сборную снова, или не вернется Муканов, то можно рассмотреть возможность приглашения перспективных отечественных тренеров. Например Альжаксина Асхата Сембековича. Конечно, все будут говорить что нужен сильный зарубежный тренер с большим международным опытом, но не дав шанса своим специалистам попробовать себя на международной арене, мы не сможем способстовать развитию футзала в стране. Пусть даже в качестве помошника для начала, но это должны быть наши специалисты потому что именно они должны будут потом передавать накопленный опыт и знания следующим поколениям. Если еще останется что передавать.
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NuLL Вчера 20:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Не он а наши пи.ы виноваты
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