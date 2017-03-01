В южной столице стартовал "Алматы Марафон"

Это один из немногих международных марафонов, которые являются благотворительными.

В южной столице дан старт шестому по счету "Алматы Марафону" - самому масштабному благотворительному спортивному мероприятию в Центральной Азии, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Традиционно марафон стартовал в 8.00 в Парке Первого Президента. Уже известно, что в нем участвуют 15 тысяч человек.

Как отметил аким Алматы, этот марафон вошел в список пяти самых крупных благотворительных марафонов мира. "Я уверен, что таких спортивных мероприятий у нас будет больше. Они не только повышают узнаваемость Алматы, но и стимулируют экономику. Мне только что сказали, что за последнюю неделю очень много горожан и гостей пришли в магазины, чтобы купить спортинвентарь. Я уверен, он не будет лежать у вас дома, вы будете бегать, заниматься спортом и украшать наш город", - обратился к участникам Бауыржан Байбек.

Участники бегут разные дистанции: полный марафон (42 километра 195 метров), полумарафон (21 километр), забег-спутник (десять километров), детский забег (три километра, для детей 10-14 лет), а также участники проходят командную эстафету "Экиден" (42 километра 195 метров). С 2016 года в программу "Алматы Марафона" включена скандинавская ходьба (десять километров).

Первыми на дистанцию вышли марафонцы, за ними участники корпоративной эстафеты Экиден, после них стартуют полумарафонцы, далее - бегуны на десять километров. Награждение будет проходить на Центральном стадионе. Во время проведения "Алматы-марафона" движение в городе частично перекрыто.

"Алматы Марафон" - член Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS). Каждый год на собранные на мероприятии средства (в основном, это поступления с регистрационных взносов) реализуются проекты, направленные на помощь детям - от лечения маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами (ДЦП, онкология) до строительства акватории, стадиона и покупки реабилитационного оборудования в центры и школы для детей с особыми потребностями и инвалидов.

Проект постоянно поддерживают люди, которые, даже не выходя на старт, перечисляют средства на благотворительные цели марафона - например, покупку аппаратов для восстановления опорно-двигательной системы, переданные Ассоциации родителей детей-инвалидов ("АРДИ"). Участие в VI "Алматы Марафоне" стоило четыре тысячи тенге. Средства, полученные со стартовых взносов, будут направлены на помощь 1 500 детей с серьезными заболеваниями. Генеральным партнером марафона выступает Kaspi Bank.

Скандинавская ходьба. marathon #almatymarathon #алматымарафон #марафон #6алматымарафон Публикация от Алматы Марафон (@almatymarathon) Апр 22 2017 в 7:29 PDT

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