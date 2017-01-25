Известные казахстанцы призывают поддержать благотворительную цель "Алматы Марафона"

Марафон станет шестым по счету.
Вчера 19:58
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Фото Tengrinews.kz
Оргкомитет "Алматы Марафон", самого масштабного мероприятия любительского спорта в Центральной Азии, в начале января объявил благотворительную цель 2017 года - помощь шести детским специализированным учреждениям.
Средства со стартовых и благотворительных взносов будут направлены на реализацию проектов республиканского значения - от оснащения сенсорной комнаты до строительства футбольного поля и скалодрома.
В течение пяти лет на старт выходят не только любители бега, но и люди с разной степенью физической подготовки и любого возраста, представители различных профессий и увлечений, общественные деятели и известные персоны в области шоу-бизнеса, профессиональные спортсмены.
В этом году организаторы запустили акцию "Марафон Добра" с хэштегом #AlmatyCharityRuns в социальных сетях, которую поддержали казахстанские селебрити, блоггеры и лидеры мнения, не просто пользующиеся популярностью, но и проявляющие активность в социальной жизни общества. Среди них - певец и музыкант Диас Аблаев, бронзовая призерка Олимпиады-2016 по боксу Дарига Шакимова, певцы Али Окапов, Луина и Абдулкарим Каримов, а также клоун и шоумен Мурат Мутурганов. Все они приняли участие в фотосъемках в школах-интернатах и ясле-саде, которым поможет VI "Алматы Марафон".
"Проект направлен, в первую очередь, на привлечение внимания к благотворительной цели VI "Алматы Марафона", которая в этом году стала существенно масштабней - мы поможем сразу шести учреждениям, в которых находятся порядка 1 500 детей с серьезными заболеваниями (нарушение или потеря слуха, зрения, речи, функций опорно-двигательного аппарата и так далее).
Участников Марафона объединяет не только праздник спорта и соревновательный дух: осознание помощи детям, которые ограничены в своих возможностях заниматься спортом - это очень сильная мотивация", - считает директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.
"Я не первый год участвую в "Алматы Марафоне", и в этом году также выйду на старт. Бегаю с удовольствием, веду активный образ жизни и горжусь тем, что в Казахстане проводится международный Марафон, который к тому же является благотворительным, что встречается редко. В школе-интернате для детей с нарушениями речи, в которой была фотосессия, дети очень любят заниматься спортом. И делают это с большим энтузиазмом, несмотря на неидеальные условия. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о том, что мы можем помочь им все вместе, просто выйдя на старт 23 апреля", - поделился своим впечатлением об акции Диас Аблаев.
Для участия в VI "Алматы Марафоне", генеральным партнером которого выступает Kaspi Bank, достаточно пройти онлайн-регистрацию по ссылке и оплатить стартовый взнос.
Средства со стартовых и благотворительных взносов будут направлены на реализацию проектов республиканского значения - от оснащения сенсорной комнаты до строительства футбольного поля и скалодрома.
В течение пяти лет на старт выходят не только любители бега, но и люди с разной степенью физической подготовки и любого возраста, представители различных профессий и увлечений, общественные деятели и известные персоны в области шоу-бизнеса, профессиональные спортсмены.
В этом году организаторы запустили акцию "Марафон Добра" с хэштегом #AlmatyCharityRuns в социальных сетях, которую поддержали казахстанские селебрити, блоггеры и лидеры мнения, не просто пользующиеся популярностью, но и проявляющие активность в социальной жизни общества. Среди них - певец и музыкант Диас Аблаев, бронзовая призерка Олимпиады-2016 по боксу Дарига Шакимова, певцы Али Окапов, Луина и Абдулкарим Каримов, а также клоун и шоумен Мурат Мутурганов. Все они приняли участие в фотосъемках в школах-интернатах и ясле-саде, которым поможет VI "Алматы Марафон".
"Проект направлен, в первую очередь, на привлечение внимания к благотворительной цели VI "Алматы Марафона", которая в этом году стала существенно масштабней - мы поможем сразу шести учреждениям, в которых находятся порядка 1 500 детей с серьезными заболеваниями (нарушение или потеря слуха, зрения, речи, функций опорно-двигательного аппарата и так далее).
Участников Марафона объединяет не только праздник спорта и соревновательный дух: осознание помощи детям, которые ограничены в своих возможностях заниматься спортом - это очень сильная мотивация", - считает директор "Алматы Марафона" Салтанат Казыбаева.
"Я не первый год участвую в "Алматы Марафоне", и в этом году также выйду на старт. Бегаю с удовольствием, веду активный образ жизни и горжусь тем, что в Казахстане проводится международный Марафон, который к тому же является благотворительным, что встречается редко. В школе-интернате для детей с нарушениями речи, в которой была фотосессия, дети очень любят заниматься спортом. И делают это с большим энтузиазмом, несмотря на неидеальные условия. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнали о том, что мы можем помочь им все вместе, просто выйдя на старт 23 апреля", - поделился своим впечатлением об акции Диас Аблаев.
Для участия в VI "Алматы Марафоне", генеральным партнером которого выступает Kaspi Bank, достаточно пройти онлайн-регистрацию по ссылке и оплатить стартовый взнос.