"Алматы Марафон" провел рекордное количество спортивных мероприятий в 2016 году

Оргкомитет представил перспективы на 2017 год.

Оргкомитет "Алматы Марафона" подвел итоги работы за год в сфере любительского спорта и представил перспективы на 2017 год, сообщает пресс-служба организации.

В уходящем 2016 году фондом "Алматы Марафон" при поддержке фитнес-клуба World Class Almaty и акимата Алматы было реализовано 14 проектов, самый масштабный из которых - пятый "Алматы Марафон", собравший более 20 тысяч участников и болельщиков из 45 стран мира.

Проведены мероприятия форматов, остающихся достаточно новыми для Казахстана: фитнес-конвенция, "День семьи", женский забег, открытый чемпионат по триатлону, чемпионат Азии, кубок Азии и открытый чемпионат РК по безэкипировочному пауэрлифтингу, по итогам которого на чемпионат мира в Москву было заявлено более 50 атлетов, большая часть которых вернулась с призовыми медалями.

"Все мероприятия, которые мы проводим, популяризуют спорт и формируют здоровый образ жизни среди населения. Так, 2016 год был отмечен внушительным ростом интереса к соревнованиям, количество участников которых ощутимо увеличилось. Здоровый образ жизни и активный досуг в кругу единомышленников становятся трендами для казахстанцев", - отметил генеральный директор фитнес-клуба World Class Almaty Валихан Тен.

По словам организаторов, полным ходом идет подготовка к шестому "Алматы Марафону", который намечен на 23 апреля 2017 года. Регистрация открыта, и все, кто уплатит стартовый взнос до 31 декабря, получат именные стартовые номера.

"Средства, полученные от участия в благотворительном марафоне, будут направлены в шесть детских учреждений на строительство спортивных площадок и закупку спортивного инвентаря. Все воспитанники школ и ясли-сада - дети с различными заболеваниями, которые нуждаются в условиях для полноценного занятия спортом. Нас поддержал Kaspi, который выступит генеральным партнером главного бегового события страны", - рассказала исполнительный директор фонда "Алматы Марафон" Салтанат Казыбаева.

Организаторы "Алматы Марафона" представили единый календарь спортивных мероприятий, составленный совместно с другими организациями. На фонд "Алматы Марафон" приходится порядка 20 из них - впервые в 2017 году пройдут детская велогонка и дуатлон. С календарем можно ознакомиться на сайте "Алматы Марафона".