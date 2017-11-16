"Надеюсь, "Милан" видел это". Форвард "Севильи" потроллил "Ливерпуль" после отыгрыша с 0:3

В итоге испанский клуб свел игру вничью.
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Фото: the42.ie/ Daniel Gonzalez Acuna
Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер потроллил "Ливерпуль" после домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Испанский клуб, проигрывая по ходу встречи 0:3, смог уйти от поражения и свести игру к ничьей - 3:3.
"Надеюсь, что "Милан" смотрел это", - написал в своем твиттере Бен-Йеддер, который в этом матче оформил дубль.
Таким образом, форвард намекнул на финальный матч Лиги чемпионов в 2005 году, когда "Милан" встречался с "Ливерпулем". Тогда итальянский клуб, также ведя в счете 3:0, упустил победу в основное время (3:3). В послематчевой серии пенальти победили "мерсисайдцы" и завоевали трофей.
Испанский клуб, проигрывая по ходу встречи 0:3, смог уйти от поражения и свести игру к ничьей - 3:3.
"Надеюсь, что "Милан" смотрел это", - написал в своем твиттере Бен-Йеддер, который в этом матче оформил дубль.
Таким образом, форвард намекнул на финальный матч Лиги чемпионов в 2005 году, когда "Милан" встречался с "Ливерпулем". Тогда итальянский клуб, также ведя в счете 3:0, упустил победу в основное время (3:3). В послематчевой серии пенальти победили "мерсисайдцы" и завоевали трофей.
Hope @acmilan watched it pic.twitter.com/EbkaA5GGBy— Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 21 ноября 2017 г.