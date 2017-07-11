Подавляющее преимущество не помогло "Астане" забить "Спартаку" в первом тайме стартового матча ЛЧ

По ударам счет 13-0 в пользу казахстанского клуба
Вчера 22:49
Ссылки по теме:
Фото пресс-службы "Астаны"
В стартовом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов между латвийским "Спартаком" и казахстанской "Астаной" завершился первый тайм, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходит на стадионе "Слока" в Юрмале. По итогам стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0. Подавляющим преимуществом владели футболисты "Астаны", но воплотить его в голы они так и не смогли.
По статистике УЕФА, "Астана" в первом тайме нанесла 13 ударов по воротам "Спартака", из которых семь пришлись в створ. Латвийский клуб ни разу не потревожил Александра Мокина.
Посмотреть матч "Спартак" - "Астана" можно здесь.
Игра проходит на стадионе "Слока" в Юрмале. По итогам стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0. Подавляющим преимуществом владели футболисты "Астаны", но воплотить его в голы они так и не смогли.
По статистике УЕФА, "Астана" в первом тайме нанесла 13 ударов по воротам "Спартака", из которых семь пришлись в створ. Латвийский клуб ни разу не потревожил Александра Мокина.
Посмотреть матч "Спартак" - "Астана" можно здесь.