Подавляющее преимущество не помогло "Астане" забить "Спартаку" в первом тайме стартового матча ЛЧ

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Уильямс Конта 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 15:00
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Уильямс Конта 19:30
Куэрри Чилич 18:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 15:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Подавляющее преимущество не помогло "Астане" забить "Спартаку" в первом тайме стартового матча ЛЧ

По ударам счет 13-0 в пользу казахстанского клуба

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35 Комментариев
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"
В стартовом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов между латвийским "Спартаком" и казахстанской "Астаной" завершился первый тайм, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходит на стадионе "Слока" в Юрмале. По итогам стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0. Подавляющим преимуществом владели футболисты "Астаны", но воплотить его в голы они так и не смогли. 

По статистике УЕФА, "Астана" в первом тайме нанесла 13 ударов по воротам "Спартака", из которых семь пришлись в створ. Латвийский клуб ни разу не потревожил Александра Мокина. 

Посмотреть матч "Спартак" - "Астана" можно здесь
  Комментариев: 35
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Комментарии

 
 
Руслан Вчера 22:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Толи еще будет
Ответить -1
 
Алтай Калимов Вчера 22:51
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1561
Забьет уверен
Ответить 0
 
AsanKoke Вчера 22:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1040
Такое ощущение ,что Астана играет на резервном поле Ордабасы))))
Ответить 2
 
Руслан Вчера 22:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Забьет Астана поле не важное .... сейчас привыкнут и навтыкают
Ответить 0
 
Alexis Sanchez Вчера 22:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 55
С такой уверенной игрой до группы Лиги Чемпионов должны добраться
Ответить 1
 
Ержан79 Вчера 23:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1202
Alexis Sanchez , Хороший сарказм)))
Ответить -2
 
Ержан79 Вчера 23:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1202
Ваще игры нет, 2-3 момента 100%-ых и то не забили писец...
Ответить -3
 
atygay caraul Вчера 23:00
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Главная Надежда Казахстана на европейском вернисаже2017-2018? Есть отходняк, мол, не сыгрались ещё! Проснитесь,13:0 - это подсчёт собственный, было в натуре лишь две возможности! Я болею за наших, но периферийные понты о последней надежде - вно!!!Будьте скромнее, и тогда народ не пожалеет о вложенных бабках...
Ответить -3
 
123 Вчера 23:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1843
что то игры у наших не видно.
Ответить 1
 
Fankz Вчера 23:06
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5231
Скромный футбол однако в Латвии, если "Спартак" чемпион. Ну а в перерыве надеюсь, Стоилов сказал команде волшебные слова)) и сейчас забьют. Должно же количество моментов перейти в качество
Ответить 2
 
Руслан Вчера 23:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Алмата мы у вас на ЛЕ не срали на весте
Ответить 1
 
Fankz Вчера 23:39
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5231
Руслан, при счете 6:0 вы еще и с...ь хотели?
Ответить -1
 
Руслан Вчера 23:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Fankz, обыграли дворовых в ЛЕ дома еще нечем гордится
Ответить 1
 
Руслан Вчера 23:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Fankz, на выезде заьо 1 2 еле ногт унесли
Ответить 1
 
atygay caraul Сегодня 00:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Руслан,мальчик, не стали, а испражнялись! Мы гордимся своим городом, но уважаем и другие. Мы желаем успехов Астане, выхода во все, что можно, но понты и китч - это для местечковых псевдуны-патриоты, живущих на деньги страны!!!
Ответить -1
 
*09|KeRei^KRG|09* Вчера 23:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 144
Джағдай, тревожный...=)
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:26
Статус: Профи
Рейтинг: 436
*09|KeRei^KRG|09*,из за маевско-Шитова так жагдай
Ответить 0
 
Руслан Вчера 23:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Да все нормально будет гол... дома 2 или 3 забьет
Ответить 1
 
Руслан Вчера 23:32
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
Вот сказал же
Ответить 1
 
Рауан Еркебаев Вчера 23:33
Статус: МСМК
Рейтинг: 985
Антигерой первого тайма забил ,ну хоть реабилитировался
Ответить 1
 
atygay caraul Сегодня 00:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Рауан Еркебаев,он бывший игрок Спартака, который сделал ему карт-бланш во взрослом футболе! Он благодарный и честный парень, не то что болелы "надежды" Казахстана!Живи в степи, не унижая горы! В т.ч. Ала-Ату!
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:35
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Муртазик вышел на замену
Ответить -1
 
Fankz Вчера 23:38
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5231
1:0, уже полегче)
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Вчера 23:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
А кто забил,? Моменты пропустил
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:42
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Шах Ермекулы,забил Твумака Патрюха
Ответить -1
 
Шах Ермекулы Вчера 23:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 280
Кошка можешь нормально ответить?
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:46
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Шах Ермекулы,твумака забил хехе
Ответить 0
 
Марат Кабдушев Вчера 23:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
Бейсебеков вышел? как бы пенку не привез№ Он вечно в еврокубках косячит
Ответить 0
 
AsanKoke Вчера 23:51
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1040
В гостях Народная играла без особого напряга, так как дома 6 забили. После пропущенного быстро собрались и за 4 минуты забили 2 гола. Нашим в том гостевом матче без напряга выход был обеспечен.
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:53
Статус: Профи
Рейтинг: 436
AsanKoke,надеюсь посмотрим но с маевско-шитовым далеко не уйдешь
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:54
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Что там делает Бабаян вечный ассистент?
Ответить 0
 