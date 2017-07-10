Прямая трансляция стартового матча "Астаны" в Лиге чемпионов со "Спартаком"

Игра пройдет в Латвии и начнется в 22:00.
Сегодня 18:35
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Фото пресс-службы "Спартака"
Сегодня, 12 июля, трехкратный чемпион Казахстана "Астана" стартует в квалификации Лиги чемпионов сезона-2016/17.
Соперником команды Станимира Стойлова станет "Спартак" из Юрмалы. Первый матч между ними пройдет сегодня на стадионе латвийского клуба и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал "Хабар", а в интернете его трансляцию можно посмотреть на официальном сайте.
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Для "Астаны" эта Лига чемпионов станет третьей в истории: в сезоне-2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в следующем году остановился в третьем круге квалификации, после чего перешел в Лигу Европы, где также добрался до группы. Для "Спартака" же предстоящие игры против казахстанского клуба станут дебютом в турнире.
Ответный матч между "Астаной" и "Спартаком" пройдет 19 июля в столице Казахстана.
Соперником команды Станимира Стойлова станет "Спартак" из Юрмалы. Первый матч между ними пройдет сегодня на стадионе латвийского клуба и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал "Хабар", а в интернете его трансляцию можно посмотреть на официальном сайте.
Ссылка №1
Для "Астаны" эта Лига чемпионов станет третьей в истории: в сезоне-2015/16 столичный клуб дошел до группового раунда, а в следующем году остановился в третьем круге квалификации, после чего перешел в Лигу Европы, где также добрался до группы. Для "Спартака" же предстоящие игры против казахстанского клуба станут дебютом в турнире.
Ответный матч между "Астаной" и "Спартаком" пройдет 19 июля в столице Казахстана.