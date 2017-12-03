Канадский новичок забросил первую шайбу за "Барыс" и открыл счет в матче с "Трактором"

Игра проходит в Астане.
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Джеймс Райт. Фото пресс-службы "Барыса"
Канадский нападающий "Барыса" Джеймс Райт забросил первую шайбу за астанинский клуб, передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось на четвертой минуте домашнего матча против "Трактора", который в эти минуты проходит в Астане. На момент написания новости в игре идет первый период, со счетом 1:0 ведет "Барыс".
27-летний Райт перешел в "Барыс" 24 ноября из "Адмирала". В обмен во владивостокский клуб отправился натурализованный нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер, который провел в Астане два с половиной года.
Для Райта матч с "Трактором" четвертый в составе "Барыса". До сегодняшнего дня он не набирал очки за астанинцев. При этом Райт сумел отличиться в дебютном матче за "Барыс" против СКА (1:9), но судьи после видеопросмотра не засчитали его гол.
Это случилось на четвертой минуте домашнего матча против "Трактора", который в эти минуты проходит в Астане. На момент написания новости в игре идет первый период, со счетом 1:0 ведет "Барыс".
27-летний Райт перешел в "Барыс" 24 ноября из "Адмирала". В обмен во владивостокский клуб отправился натурализованный нападающий сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер, который провел в Астане два с половиной года.
Для Райта матч с "Трактором" четвертый в составе "Барыса". До сегодняшнего дня он не набирал очки за астанинцев. При этом Райт сумел отличиться в дебютном матче за "Барыс" против СКА (1:9), но судьи после видеопросмотра не засчитали его гол.