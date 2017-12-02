КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА в ситуации с незасчитанной шайбой "Барыса"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
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Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 02:00
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
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Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
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Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
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Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
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Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
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Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Астана Иртыш 18:00
Кулагер Темиртау
Горняк Бейбарыс
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Арлан Горняк
Алтай-Торпедо Иртыш
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА в ситуации с незасчитанной шайбой "Барыса"

Также отмечается, что лига проигнорировала эпизод, когда Илья Ковальчук симулировал падение.

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16 Комментариев
Фото с сайта ХК СКА
Фото с сайта ХК СКА
"КХЛ противоречит себе в ситуации с незасчитанной шайбой "Барыса". Именно с таким заголовком вышла статья на сайте Shaiba.kz, в которой приводятся доводы в пользу того, что лига трактует одни и те же правила в пользу питерского СКА.

"Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире программы "Судейская" от 18 ноября 2017 года объясняет, что в случае, если коньки игрока пересекают синюю линию раньше шайбы и при этом хоккеист полностью контролирует ее, то вход в зону считается чистым. По этой трактовке была засчитана шайба "Ак Барса" в матче против "Салавата Юлаева" в плей-офф прошлого сезона, когда форвард казанцев Михаил Варнаков пересек синюю линию раньше шайбы.

В недавнем матче "Барыса" против СКА, состоявшемся 27 ноября, Талгат Жайлауов при входе в зону полностью контролировал шайбу. Исходя из слов главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, офсайда быть не должно. Однако судьи приняли решение, что было положение "вне игры". После этого шайба в ворота СКА не была засчитана.

В своем разъяснении данного судейского решения КХЛ обращает внимание на конек Талгата Жайлауова, который был в воздухе. Но форвард "Барыса" мог входить в зону раньше шайбы даже обоими коньками, потому что он полностью контролировал ее. И в этой ситуации не должно быть офсайда. Следовательно, одно и то же правило о входе в зону почему-то трактуется по-разному.

Также КХЛ полностью проигнорировала эпизод, когда нападающий СКА Илья Ковальчук симулировал падение. Мэттью Фрэттин получил при этом удаление за подножку, а питерцы в большинстве забросили шайбу.

Напомним, это не первый судейский скандал в КХЛ, когда арбитры выносят решения не в пользу казахстанского клуба. В седьмой решающей игре серии между "Авангардом" и "Барысом" в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне 2014-2015 годов судьи не усмотрели нарушений правил против Константина Руденко и Алексея Литвиненко. Позже КХЛ официально признала ошибки судей. При этом одна из этих ошибок привела к голу в ворота "Барыса".

Таким образом, данные судейские ошибки, официально признанные КХЛ, повлияли не только на результат отдельного матча, но и на весь итог сезона для "Барыса", который не смог пробиться во второй раунд", - говорится в статье.

Ранее по поводу незасчитанных шайб "Барыса" в ворота СКА высказался известный российский журналист Алексей Шевченко. "Гол в ворота СКА не засчитан, так как вы бедные", - написал Шевченко, намекнув, у кого в КХЛ самый высокий бюджет.

 
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 08:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1932
Правильно надо поднимать и писать про эту тему разбирать проблему ато нет смысла с таким судеиством дальше участвовать в играх КХЛ
Ответить 0
 
СВХ Бастау Сегодня 10:01
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
ррумпированная .жалкое подобие НХ
тигр котовский, Нужно было Корешкову уводить команду
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 08:43
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7172
КХЛ-помойка.насквозь коррумпированная .жалкое подобие НХЛ. Не зря ушли от него хорватский Медвешчак. Если так будет продолжаться уйдут и и другие иностранные клубы.
Ответить 4
 
тигр котовский Сегодня 08:46
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1932
KAIRAT ,Лев тоже ушёл так и глядишь другие разоидутся
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 09:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2959
KAIRAT ,согласен. Я тоже частенько об этом думаю, но чем тогда нам заниматься. Европейцам как-то можно там, что-то междусобойчик организовать, а нам география особо не позволяет. Придётся дальше играть и надеяться на НОРМАЛЬНОЕ судейство и ЗАМЕНА полностью ТШ. Кайреке, моё мнение таково.
Ответить 2
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 09:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 747
Каппас Жакупов, поддерживаю. Нам деваться некуда. Тогда придется в своем соку вариться....
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1384
KAIRAT , и с кем сейчас играет этот Медвешчак? В Австрии? Много денег поднимают? Откуда у тебя информация, что они ушли из-за судей? Ссылка.
Ответить -1
 
Замир Джумагалиев Сегодня 09:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 698
KAIRAT , плюс мульон
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 09:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1384
KAIRAT , а тот же Барыс будет терпеть унижения, потому что если он будет играть в чемпионате казахстана - он не увидит ни посещаемости, ни звезд в команде, ни дохода, который есть сейчас
Ответить -1
 
Адлен Еркенов Сегодня 08:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 198
Вот поэтому 2 декабря болельщики Йокерита закидали бутылками этих полосатых клоунов после игры с СКА. Задача Знарка вывести Ковальчука по очкам в лучшие снайперы, в лучшие бомбардиры уже вывел. Поэтому, вся эта махина работает на эту задачу и судьи как марионетки будут и дальше подыгрывать этой дутой команде.
PS. Старался сдержать свои эмоции.
Ответить 2
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 09:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 747
Трактуют правила в пользу избранных команд. Судьи за ошибки не несут наказаний, игроки-симулянты теперь герои!
Ответить 1
 
Замир Джумагалиев Сегодня 09:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 698
Им самим не стыдно ять?
Ответить 1
 
Davor Shuker Сегодня 09:29
Статус: Профи
Рейтинг: 492
Российские судьи не дадут нам подняться так что мужики играйте свой хоккей и выигрывайте
Ответить 1
 
Arlan Beybarys Сегодня 09:50
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1755
Ну где те "херои",которые дрындели на болельщиков Барыса,якобы те все неудачи списывают на судейство.Вот поиграли бы эти клавиатурные херои на льду,когда все усилия сводят на нет полосатые марионетки.
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Стратег Сегодня 10:18
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1570
Arlan Beybarys,На благосклонность судей уповать не стоило и не стоит. Хотя такой же судейский беспредел нам знаком в КПЛ я не буду называть эту элитную команду которая привыкла к тому что свисток свистит в их пользу
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