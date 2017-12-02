КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА в ситуации с незасчитанной шайбой "Барыса"

Также отмечается, что лига проигнорировала эпизод, когда Илья Ковальчук симулировал падение.
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Фото с сайта ХК СКА
"КХЛ противоречит себе в ситуации с незасчитанной шайбой "Барыса". Именно с таким заголовком вышла статья на сайте Shaiba.kz, в которой приводятся доводы в пользу того, что лига трактует одни и те же правила в пользу питерского СКА.
"Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире программы "Судейская" от 18 ноября 2017 года объясняет, что в случае, если коньки игрока пересекают синюю линию раньше шайбы и при этом хоккеист полностью контролирует ее, то вход в зону считается чистым. По этой трактовке была засчитана шайба "Ак Барса" в матче против "Салавата Юлаева" в плей-офф прошлого сезона, когда форвард казанцев Михаил Варнаков пересек синюю линию раньше шайбы.
В недавнем матче "Барыса" против СКА, состоявшемся 27 ноября, Талгат Жайлауов при входе в зону полностью контролировал шайбу. Исходя из слов главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, офсайда быть не должно. Однако судьи приняли решение, что было положение "вне игры". После этого шайба в ворота СКА не была засчитана.
В своем разъяснении данного судейского решения КХЛ обращает внимание на конек Талгата Жайлауова, который был в воздухе. Но форвард "Барыса" мог входить в зону раньше шайбы даже обоими коньками, потому что он полностью контролировал ее. И в этой ситуации не должно быть офсайда. Следовательно, одно и то же правило о входе в зону почему-то трактуется по-разному.
Также КХЛ полностью проигнорировала эпизод, когда нападающий СКА Илья Ковальчук симулировал падение. Мэттью Фрэттин получил при этом удаление за подножку, а питерцы в большинстве забросили шайбу.
Напомним, это не первый судейский скандал в КХЛ, когда арбитры выносят решения не в пользу казахстанского клуба. В седьмой решающей игре серии между "Авангардом" и "Барысом" в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне 2014-2015 годов судьи не усмотрели нарушений правил против Константина Руденко и Алексея Литвиненко. Позже КХЛ официально признала ошибки судей. При этом одна из этих ошибок привела к голу в ворота "Барыса".
Таким образом, данные судейские ошибки, официально признанные КХЛ, повлияли не только на результат отдельного матча, но и на весь итог сезона для "Барыса", который не смог пробиться во второй раунд", - говорится в статье.
Ранее по поводу незасчитанных шайб "Барыса" в ворота СКА высказался известный российский журналист Алексей Шевченко. "Гол в ворота СКА не засчитан, так как вы бедные", - написал Шевченко, намекнув, у кого в КХЛ самый высокий бюджет.
"Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире программы "Судейская" от 18 ноября 2017 года объясняет, что в случае, если коньки игрока пересекают синюю линию раньше шайбы и при этом хоккеист полностью контролирует ее, то вход в зону считается чистым. По этой трактовке была засчитана шайба "Ак Барса" в матче против "Салавата Юлаева" в плей-офф прошлого сезона, когда форвард казанцев Михаил Варнаков пересек синюю линию раньше шайбы.
В недавнем матче "Барыса" против СКА, состоявшемся 27 ноября, Талгат Жайлауов при входе в зону полностью контролировал шайбу. Исходя из слов главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, офсайда быть не должно. Однако судьи приняли решение, что было положение "вне игры". После этого шайба в ворота СКА не была засчитана.
В своем разъяснении данного судейского решения КХЛ обращает внимание на конек Талгата Жайлауова, который был в воздухе. Но форвард "Барыса" мог входить в зону раньше шайбы даже обоими коньками, потому что он полностью контролировал ее. И в этой ситуации не должно быть офсайда. Следовательно, одно и то же правило о входе в зону почему-то трактуется по-разному.
Также КХЛ полностью проигнорировала эпизод, когда нападающий СКА Илья Ковальчук симулировал падение. Мэттью Фрэттин получил при этом удаление за подножку, а питерцы в большинстве забросили шайбу.
Напомним, это не первый судейский скандал в КХЛ, когда арбитры выносят решения не в пользу казахстанского клуба. В седьмой решающей игре серии между "Авангардом" и "Барысом" в первом раунде Кубка Гагарина в сезоне 2014-2015 годов судьи не усмотрели нарушений правил против Константина Руденко и Алексея Литвиненко. Позже КХЛ официально признала ошибки судей. При этом одна из этих ошибок привела к голу в ворота "Барыса".
Таким образом, данные судейские ошибки, официально признанные КХЛ, повлияли не только на результат отдельного матча, но и на весь итог сезона для "Барыса", который не смог пробиться во второй раунд", - говорится в статье.
Ранее по поводу незасчитанных шайб "Барыса" в ворота СКА высказался известный российский журналист Алексей Шевченко. "Гол в ворота СКА не засчитан, так как вы бедные", - написал Шевченко, намекнув, у кого в КХЛ самый высокий бюджет.