"Барыс" опустился на шестое место на "Востоке"

Ближайший матч астанинский клуб проведет на своем льду с магнитогорским "Металлургом".
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Фото с сайта ХК "Барыс"
"Барыс" теряет позиции в своем дивизионе. Хоккеисты Евгения Корешкова опустились с пятого места на шестое, передает корреспондент Vesti.kz.
Астанчан в таблице обошли игроки "Металлурга", которые 30 ноября дома переиграли московский "Спартак" (3:2). Благодаря этой победе магнитогорская команда набрала 59 очков и поднялась на пятую строчку в Восточной конференции, в то время как "Барыс" с 58 баллами в активе опустился на шестую.
Интересно, что в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Барыс" и "Металлург" встретятся между собой. Встреча пройдет 3 декабря в Астане. Начало - в 17:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
Напомним, в последней игре астанчане пропустили пять шайб от ярославского "Локомотива" и потерпели шестое поражение подряд в КХЛ.
Астанчан в таблице обошли игроки "Металлурга", которые 30 ноября дома переиграли московский "Спартак" (3:2). Благодаря этой победе магнитогорская команда набрала 59 очков и поднялась на пятую строчку в Восточной конференции, в то время как "Барыс" с 58 баллами в активе опустился на шестую.
Интересно, что в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Барыс" и "Металлург" встретятся между собой. Встреча пройдет 3 декабря в Астане. Начало - в 17:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.
Напомним, в последней игре астанчане пропустили пять шайб от ярославского "Локомотива" и потерпели шестое поражение подряд в КХЛ.