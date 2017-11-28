С кем "Барыс" может прервать затянувшуюся серию поражений в КХЛ. Расписание ближайших домашних матчей

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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 0:2
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
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Верея Лудогорец 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 25:25
Тобол Синегорье 18:00
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Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
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Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
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Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Арлан Иртыш 17:00
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Горняк Номад 17:00
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Астана Иртыш
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
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Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
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Порту ФК Монако 01:45
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Астана Тайгерс Синегорье 15:00
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Дычко Эллис
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Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

С кем "Барыс" может прервать затянувшуюся серию поражений в КХЛ. Расписание ближайших домашних матчей

Команда проиграла 6 матчей подряд.

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12 Комментариев
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" завершил очередную гостевую серию, в которой проиграл все пять матчей и довел число поражений до шести подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Впереди у подопечных Евгения Корешкова три дня на отдых, после которого они проведут два домашних матча.

Предлагаем вашему вниманию расписание ближайших домашних встреч "Барыса", в которых он может прервать затянувшуюся неудачную серию поражений.

Итак, в воскресенье, 3 декабря, в Астану пожалует магнитогорский "Металлург", который в турнирной таблице идет сразу после "Барыса". Астанчане после вчерашнего поражения от "Локомотива" все еще располагаются на пятом месте в Восточной конференции, набрав 58 очков в 37-ми матчах. У "Магнитки" на два балла меньше и шестое место при таком же количестве игр.

После этого домашний матч "Барыс" проведет в следующий вторник, 5 декабря, а соперником станет "Трактор". Челябинский клуб, в свою очередь, идет на "Востоке" сразу за "Магниткой", у него 55 очков, седьмое место и игра в запасе.

Отметим, что во время пятиматчевой гостевой серии хоккеисты "Барыса" пропустили 26 шайб, 14 из которых - в двух последних встречах, тогда как забросили всего пять. 

Четырнадцать пропущенных шайб за две последние игры - это перебор, и этому нет оправдания - Доус

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Виктор Мясников Сегодня 14:49
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
В крайнем домашнем матче при счете 5:3 бал включен марш ,,пощание словянки'' на тренера армейцев было больно смотреть.Барыс офигенный в этом сезоне.Осталось только менеджерам клуба с Лигой общаться.Просто так только кошки слепашей рожают.Алга Барыс.
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тигр котовский Сегодня 16:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1841
Виктор Мясников,ленточку убери колорадец
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Steppenwolf !!! Сегодня 14:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8792
Ждем состав судейской бригады ! Если будет леха михель ....то значить дальше будут гноБить Барсят !
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Жасулан Токсанбаев Сегодня 15:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Кори тривино надеюсь поможет.
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 15:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 243
Жасулан Токсанбаев, Кори погоду не сделает, думаю все ребята соберутся...
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Каппас Жакупов Сегодня 15:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2850
Любаша пишет, что в пятницу будет открытая тренировка с участием СМИ . Якобы вопросы можно передавать через Жанар Сердалину. Если так, то это напоминает бюрократию. Выберут удобные вопросы для галочки и на этом точка. Может найдётся кто нибудь, который нам устроит участие в этой встрече.
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тигр котовский Сегодня 15:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1841
Да Барыс не поймешь то ЦСКА обыграет то Сибири пролетает но сеичас команда в упадке с судеиским безобразием команда в накауте
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Жасулан Токсанбаев Сегодня 15:53
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Канлы 72 Байтерек согласен
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Бекет Макишев Сегодня 16:38
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Может не ходить на домашние матчи? Всеравно продуют.
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Ruslan Aga Сегодня 17:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Бекет Макишев,думаю надо поддержать наших и сходить по возможности всем, в непростой ситуации все же находятся
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OMANSIO Сегодня 16:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 286
Не ходить..?этим вы и показываете своё отношение к команде..вам пофиг..
Команде тяжело и трудно..вот и надо показать что мы с ними
Обеспечив максимальную явку..
Вообще в тяжёлую минуту у Барыса....стало видно сколько случайных сиеминутный болельщиков....надо быть с командой до конца...мы являемся шестым игроком на льду...а некоторые уже предали команду....не даром есть поговорка ....в тяжёлую минуту все гнилое наружу вылазит...
Некоторые болелы с командой когда успех у нее..а когда туго бегут как крысы с тонущего корабля....
Не обижайтесь ....но это так...
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Жомарт Габдуллин Сегодня 17:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 993
Согласен и поддерживаю. Те люди, которые только приходят на матчи, когда команда на взлете, называются глорами. Те, которые постоянно с командой и в победах, и в поражениях, и есть настоящие Болелы. Глоров намного больше. И поэтому, когда команда побеждает от матча, к матчу, трибуны битком. Стоит команде несколько раз споткнуться и уйти на спад, трибуны сразу же пустеют и остается небольшое количество людей, верящих в свой клуб.
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