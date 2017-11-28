С кем "Барыс" может прервать затянувшуюся серию поражений в КХЛ. Расписание ближайших домашних матчей

Команда проиграла 6 матчей подряд.
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Астанинский "Барыс" завершил очередную гостевую серию, в которой проиграл все пять матчей и довел число поражений до шести подряд, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Впереди у подопечных Евгения Корешкова три дня на отдых, после которого они проведут два домашних матча.
Предлагаем вашему вниманию расписание ближайших домашних встреч "Барыса", в которых он может прервать затянувшуюся неудачную серию поражений.
Итак, в воскресенье, 3 декабря, в Астану пожалует магнитогорский "Металлург", который в турнирной таблице идет сразу после "Барыса". Астанчане после вчерашнего поражения от "Локомотива" все еще располагаются на пятом месте в Восточной конференции, набрав 58 очков в 37-ми матчах. У "Магнитки" на два балла меньше и шестое место при таком же количестве игр.
После этого домашний матч "Барыс" проведет в следующий вторник, 5 декабря, а соперником станет "Трактор". Челябинский клуб, в свою очередь, идет на "Востоке" сразу за "Магниткой", у него 55 очков, седьмое место и игра в запасе.
Отметим, что во время пятиматчевой гостевой серии хоккеисты "Барыса" пропустили 26 шайб, 14 из которых - в двух последних встречах, тогда как забросили всего пять.
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