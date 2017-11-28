Четырнадцать пропущенных шайб за две последние игры - это перебор, и этому нет оправдания - Доус

Капитан "Барыса" прокомментировал серию поражений.
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Форвард и капитан "Барыса" Найджел Доус, комментируя поражение команды в Ярославле от "Локомотива", которое стало уже шестым подряд, выразил надежду, что неудачную серию удастся прервать в домашних матчах.
"Мы играли недостаточно хорошо, может быть, были слишком мягкими, слишком малыми силами хотели выиграть. Четырнадцать шайб за две последние игры - это перебор, и этому нет оправдания. Надеюсь, перед своими болельщиками мы начнём удачную серию. Сегодня мы недостаточно хорошо двигались, хотя я не могу сказать в адрес парней ничего плохого.
В первом периоде мы были лучше "Локомотива" по всей статистике? Ну да, кроме главной. Мы пропустили легкие голы, такие, которые серьезная команда не должна. Все пять голов были забиты с пятака, так что забудьте про то, сколько нам насчитали силовых приемов и блокированных бросков. Можно сказать, что их и не было. Не считаю, что после второй пропущенной шайбы игра для нас закончилась. Мы знаем, как отыгрываться и с 0:3, но пять шайб отыграть нам уже было не по силам", - цитирует Доуса "Чемпионат".
Напомним, "Барыс" проиграл "Локомотиву" со счетом 0:5 и завершил гостевую серию. 3 декабря команда в Астане примет "Магнитку", а 5-го - челябинский "Трактор".