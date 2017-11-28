Канадский форвард Кори Тривино вернется в "Барыс"

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Канадский нападающий Кори Тривино отправится в расположение астанинского "Барыса".
Как сообщается на сайте усть-каменогорского "Торпедо", куда был командирован Тривино из столичной команды, хоккеист возвращается в столицу на основании договора о сотрудничестве между клубами.
Напомним, в последнем матче за "Торпедо" накануне Тривино оформил дубль. Форвард сыграл в 15 матчах регулярного чемпионата ВХЛ текущего сезона, набрав семь баллов за результативность (две шайбы и пять голевых передач), с показателем полезности "+2".