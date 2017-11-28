Доус, куда пропал? Что-то странное происходит с "Барысом" - СМИ

Отмечается плохая результативность лучших бомбардиров КХЛ Доуса и Вея.
Ссылки по теме:
- "Не осталось сил и эмоций". Главный тренер "Барыса" прокомментировал шестое поражение подряд
- "Барыс" пропустил пять безответных шайб от "Локомотива" и потерпел шестое поражение подряд
- Четырнадцать пропущенных шайб за две последние игры - это перебор, и этому нет оправдания - Доус
Российский сайт "Советский Спорт" после разгромного поражения "Барыса" от ярославского "Локомотива" удивился плохой результативности лучших бомбардиров КХЛ Найджела Доуса и Линдела Вея.
"Доус, куда пропал?
Что-то странное происходит с "Барысом", который еще недавно считался одним из самых ярких лидеров Восточной конференции. И дело даже не в шести поражениях кряду. А в том, что в трех последних поединках казахстанцы забросили всего одну шайбу! И это имея в составе лучших бомбардиров КХЛ среди легионеров - Найджела Доуса и Линдела Вея.
Как такое вообще может быть?! Но вот очередное фиаско, на этот раз в Ярославле - 0:5! В составе "Локомотива" отметим дубль Даниила Апалькова. А также уже третий "сухарь" в этом сезоне у Александра Судницина. И, кстати, первая "сухая" победа железнодорожников под руководством Дмитрия Квартальнова", - пишет СМИ.
Напомним, "Барыс" в Ярославле проиграл "Локомотиву" со счетом 0:5 и продлил серию поражений до шести матчей. 3 декабря команда в Астане примет "Магнитку", а 5-го - челябинский "Трактор".