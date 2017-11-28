"Не осталось сил и эмоций". Главный тренер "Барыса" прокомментировал шестое поражение подряд

Корешков считает, что спад должен был наступить.
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Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков, комментируя разгромное поражение от "Локомотива", отметил, что спад у команды должен был наступить, передает "Чемпионат".
"Что тут сказать... Пятый матч на выезде, не осталось уже сил и эмоций. Сегодня пропустили быстрые шайбы, это решило исход. Последние три игры - это топовые клубы. Команда только строится, так что это нормальное явление, спад должен был наступить. Мы мужественно это переживем. Хотели, конечно, дать бой сегодня, но долгий выезд нас подкосил. Не хватает уже драйва, сил и эмоций. Шайба даже не туда летит. Будем готовиться и настраиваться.
Вопросы к календарю? В таком турне можно посмотреть, кто на что способен, так что есть и положительные моменты в такой выездной серии", - сказал Корешков.
Напомним, "Барыс" в Ярославле проиграл "Локомотиву" со счетом 0:5 и продлил серию поражений до шести матчей. 3 декабря команда в Астане примет "Магнитку", а 5-го - челябинский "Трактор".