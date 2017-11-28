"Не осталось сил и эмоций". Главный тренер "Барыса" прокомментировал шестое поражение подряд

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
Гринчишина Бхатья 0:2
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 14:00
Кайрат Актобе 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
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Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
Маяк Акжайык 19:00
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 14:00
Кайрат Актобе 20:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
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Иран Россия 13:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
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Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
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Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
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Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
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Бохум Унион 18:30
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Верея Лудогорец 19:00
Локомотив Пл Верея 21:30
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Маккаби Т-А Ашдод 20:00
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Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

"Не осталось сил и эмоций". Главный тренер "Барыса" прокомментировал шестое поражение подряд

Корешков считает, что спад должен был наступить.

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23 Комментария
Евгений Корешков. Фото с сайта shaiba.kz
Евгений Корешков. Фото с сайта shaiba.kz

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков, комментируя разгромное поражение от "Локомотива", отметил, что спад у команды должен был наступить, передает "Чемпионат".

"Что тут сказать... Пятый матч на выезде, не осталось уже сил и эмоций. Сегодня пропустили быстрые шайбы, это решило исход. Последние три игры - это топовые клубы. Команда только строится, так что это нормальное явление, спад должен был наступить. Мы мужественно это переживем. Хотели, конечно, дать бой сегодня, но долгий выезд нас подкосил. Не хватает уже драйва, сил и эмоций. Шайба даже не туда летит. Будем готовиться и настраиваться. 

Вопросы к календарю? В таком турне можно посмотреть, кто на что способен, так что есть и положительные моменты в такой выездной серии", - сказал Корешков.

Напомним, "Барыс" в Ярославле проиграл "Локомотиву" со счетом 0:5 и продлил серию поражений до шести матчей. 3 декабря команда в Астане примет "Магнитку", а 5-го - челябинский "Трактор".

  Комментариев: 23
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Комментарии

 
 
Gabit Kinajt Сегодня 07:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1271
Это результат того что команда очень разная по составу менталитету силе игроков и т.д. Даже игроков сыгранных много лет трудно иногда настроить. А тут просто невероятно трудно и оплата совершенно не причем
Ответить 1
 
Адилет Байбеков Сегодня 08:11
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Может мужественно уйдёшь
Ответить -1
 
Адилет Байбеков Сегодня 08:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Корешков ты не тренер такого уровня уйди пожалуйста. Тебя некто не слушается это же всем видно
Ответить -1
 
Даурен Култаев Сегодня 08:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Адилет Байбеков, А что,топовые тренеры валяются на улице? Кореш работает правильно не надо его дергать сейчас...По правде говоря наша команда по силе сейчас 10-12,а тот результат,который выдали наши ребята до этого это подвиг!!! плей-офф никуда не денется!
Ответить 2
 
Адилет Байбеков Сегодня 09:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Даурен Култаев, Мне кажется, что это не его место. Извините. если что то не так написал эмоции, просто сильно болею за Барыс.
Ответить -1
 
Даурен Култаев Сегодня 10:40
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Адилет Байбеков, Думаю надо было продолжить работу с финским тренером...но и Корешок не должен сломаться!
Ответить 0
 
B-E-A-S-T Fffff Сегодня 08:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
да что то у них в команде произашло пересрались что ли или зп не дают кореш нормальный тренер вот только надо защиту улучшать да сам кореш бывшый нападающий вот и каманду настроил только на атакующий хоккей вот и собираем плоды тренера в защиту надо
Ответить 2
 
Бахытбек Махамбетов Сегодня 08:32
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Бл и сколько будет продолжатся этот кошмарный падение, главная команда Казахстана так низко и унизительно, мне больно смотреть, Евгений если действительно не под силу не берись. не позорь страну нашу.
Ответить -2
 
ARYSTAN Сегодня 08:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2616
0 очков на выезде? жаль
Ответить 0
 
Любаша ... Сегодня 08:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 276
Очень хочется верить что это спад а не слив. Любим команду. Не смотря ни на что надо прийти на арену и поддержка нужна.
Ответить 1
 
Мурат Смагулов Сегодня 08:49
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 289
Всем привет, господа болельщики ХК "Барыс !" Что за выезд это просто фильм ужаса "Кошмар на улице Вязов", дальше некуда. Евгений Геннадьевич, при всем уважении к Вам, но увы уже все в лиге знают как играть против "Барыса". Я предлагаю Вам сделать перестановки в звеньях:
1) Семенов-Диц-Доус-Вей- Пушкарев
2)Далман-Сауторн-Жайлауов- Райт- Фреттин
3)Липин- Полохов, Маркелов-Гурков- Старченко
4)Савченко-Орехов-Аккользин-Сагадеев-Михайлис
Более менее получатся все четыре пятерки ровные, в которых есть кто может забивать и обороняться. Таким макаром, как провели этот выезд , можем и не попасть в плей-офф! Кто-то может меня тут обозвать диванным экспертом, но это мое личное мнение. Первая пятерка обороняться не может и об этом все знают в лиге. Если тренер по защитникам Евгений Королев не примет радикальных мер, все нас ждет фиаско в оставшихся играх.
Ответить 3
 
Каппас Жакупов Сегодня 09:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2839
Мурат Смагулов. Доброе утро. Согласен с Вами, получаются нормальные звенья. Ответы ГТ -это бред сивой кобылы. На хрен нужен Королев?
Ответить 2
 
Кайсар Сегодня 08:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 646
все началось с акбарса
Ответить 0
 
Жасулан Токсанбаев Сегодня 08:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
С сибири все нач
Ответить 2
 
Адилет Байбеков Сегодня 08:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
После 5:0 хоккей закончился
Ответить 0
 
Tamasai Сегодня 09:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1567
С одной стороны хорошо, что спад идет сейчас и запас очков это позволяет.Теперь надо плавно набирать игровую форму к плейофф.Ребята спад в игре всегда присутствует у любой команды,посмотрите как Трактор и Амур набирают ход,ведь у них тоже был спад в игре.На очереди Нефтехимик и у них скоро начнется спад.Тренер тут ни при чем,он делает свою работу,в этот раз действительно был трудный выъезд
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Ерж Сегодня 10:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Tamasai, Согласен, выезд трудный, ну ничего наберут темп и все попрет.
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Кирилл Полохов Сегодня 09:51
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Пример Барыса показал что Западная конференция на голову выше, сильнее и мощнее чем вся Восточная конференция...если Барыс играл бы в Западной конференций то она была бы где-то на седьмом, восьмом местах по игре и качеству...практика показала что Барыс достойно может противостоять только командам из Восточной конференции, а из Западной трудно даже аутсайдерам противостоять, не говоря уже о лидерах...Так что и в этом году максимум первый круг плей-оффа и прощай сезон...лучше наверное собрать казахстанскую молодежь в Барыс, обкатывать команду, готовиться к следующему сезону и пожертвовать сезоном ради воспитания своей молодежи...
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Даурен Култаев Сегодня 10:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Кирилл Полохов, Выход в плей-офф это уже "не прощай сезон"! Это будет локальный успех...а нам необходимо найти оптимальные сочетания в звеньях,много новеньких и может нужно от некоторых избавиться...время есть,есть и надежды!
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Кирилл Полохов Сегодня 10:50
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Даурен Култаев,хотелось бы верить что все эти поражения это просто случайность...и хочется конечно чтобы Барыс ставил цель не выйти в Плей-офф, а пройти Плей-офф...цель выйти в Плей-офф уже продолжается с 2008 года вот уже почти 10 лет, неужели команде надо еще 10 лет чтобы поставить цель пройти плей-офф, и потом еще 10 лет чтобы ставить цель надеяться на Кубок Гагарина, а потом еще 10 лет чтобы пытаться завоевать ее, и то не гарант что получится...да так всю жизнь можно радоваться "локальным успехам"..только стоит ли жизнь болельщика радоваться только "локальным успехам"...вот в чем вопрос...
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Любаша ... Сегодня 10:16
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 276
Мурат Смагулов думаю с Вами будут согласны многие болельщики команды ведь Пушка играл в первом звене в место Боченски в прошлом году на плове. И двух лидеров КХЛ держать в одном звене.
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Timur Sultanov Сегодня 10:45
Статус: МСМК
Рейтинг: 811
перед выездом из 5-ти матчей, расчитывал на 3 очка с Сибирью. Но на такие разгромы, только со СКА угадал разгром. По тренеру, вчера смотрел на Квартальнова, его команда ведет 5-0, а он рвет и мечет на скамейке запасных, машет руками, орет что то на хоккеистов и это не смотря на то что его команда ведет игру. А наш тренер как стоя красным так и простоял с первых и до последних минут. Пипец.
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Timur Sultanov Сегодня 10:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 811
Йокерит наверное сейчас в ужасе от себя. Думают как могли так проиграть 2 игры такой команде)))))
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