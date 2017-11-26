"Сразу видно, кто чего стоит". СМИ о разгроме "Барыса" 1:9 от СКА

Отмечается, что ничего удивительного в пятом по счету поражении астанинского клуба нет.
Сегодня 09:01
Фото с сайта ХК СКА
Популярное российское издание "Советский Спорт" в очередном обзоре игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ подвело итог матчу между астанинским "Барысом" и санкт-петербургским СКА (1:9).
"Недавний лидер Восточной конференции "Барыс" потерпел очередное поражение. Уже пятое по счету. И в этом как раз нет ничего удивительного, поскольку команда из Астаны еще ни разу не побеждала СКА в гостях. Но вот счет... Казахстанцев разгромили в Санкт-Петербурге - 1:9! Вот вам и очная ставка лучших бомбардиров КХЛ. Сразу видно, кто чего стоит...
Впрочем, на самом деле гости забросили три шайбы в этом матче. Но две из них судьи не засчитали.
- Парни старались как могли, сопротивлялись, играя с чемпионом, - отметил главный тренер "Барыса" Евгений Корешков. - Хотели показать достойный хоккей. Не все на данный момент получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда нам не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое. В Новосибирске, Казани, сегодня два…
Ну а СКА можно в очередной раз поздравить с боеспособностью всех игровых сочетаний. У Сергея Плотникова четыре очка. У Ильи Ковальчука, Вадима Шипачева и Николая Прохоркина – по три. Особо отметим три результативных паса Никиты Гусева, который набирает очки уже в шестом матче кряду и благодаря этому вернул себе в понедельник звание лучшего бомбардира КХЛ. На счету армейца 45 (16+29) баллов", - говорится в заметке.
Для "Барыса" поражение от СКА стало вторым самым крупным в КХЛ. Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.
"Недавний лидер Восточной конференции "Барыс" потерпел очередное поражение. Уже пятое по счету. И в этом как раз нет ничего удивительного, поскольку команда из Астаны еще ни разу не побеждала СКА в гостях. Но вот счет... Казахстанцев разгромили в Санкт-Петербурге - 1:9! Вот вам и очная ставка лучших бомбардиров КХЛ. Сразу видно, кто чего стоит...
Впрочем, на самом деле гости забросили три шайбы в этом матче. Но две из них судьи не засчитали.
- Парни старались как могли, сопротивлялись, играя с чемпионом, - отметил главный тренер "Барыса" Евгений Корешков. - Хотели показать достойный хоккей. Не все на данный момент получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда нам не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое. В Новосибирске, Казани, сегодня два…
Ну а СКА можно в очередной раз поздравить с боеспособностью всех игровых сочетаний. У Сергея Плотникова четыре очка. У Ильи Ковальчука, Вадима Шипачева и Николая Прохоркина – по три. Особо отметим три результативных паса Никиты Гусева, который набирает очки уже в шестом матче кряду и благодаря этому вернул себе в понедельник звание лучшего бомбардира КХЛ. На счету армейца 45 (16+29) баллов", - говорится в заметке.
Для "Барыса" поражение от СКА стало вторым самым крупным в КХЛ. Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.