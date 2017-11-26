"Сразу видно, кто чего стоит". СМИ о разгроме "Барыса" 1:9 от СКА

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Результаты
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Жайык Актобе 1:3
Кайсар Динамо-Костанай 3:0
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Динамо-Костанай Динамо-Казыгурт 0:3
Жайык Кайсар 1:3
Жетысу-Жастар Актобе 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Бисвас Ания, Конг 2:1
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 11:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 11:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Сразу видно, кто чего стоит". СМИ о разгроме "Барыса" 1:9 от СКА

Отмечается, что ничего удивительного в пятом по счету поражении астанинского клуба нет.

16 Комментариев
Фото с сайта ХК СКА
Фото с сайта ХК СКА
Популярное российское издание "Советский Спорт" в очередном обзоре игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ подвело итог матчу между астанинским "Барысом" и санкт-петербургским СКА (1:9). 

"Недавний лидер Восточной конференции "Барыс" потерпел очередное поражение. Уже пятое по счету. И в этом как раз нет ничего удивительного, поскольку команда из Астаны еще ни разу не побеждала СКА в гостях. Но вот счет... Казахстанцев разгромили в Санкт-Петербурге - 1:9! Вот вам и очная ставка лучших бомбардиров КХЛ. Сразу видно, кто чего стоит...

Впрочем, на самом деле гости забросили три шайбы в этом матче. Но две из них судьи не засчитали.

- Парни старались как могли, сопротивлялись, играя с чемпионом, - отметил главный тренер "Барыса" Евгений Корешков. - Хотели показать достойный хоккей. Не все на данный момент получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда нам не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое. В Новосибирске, Казани, сегодня два…

Ну а СКА можно в очередной раз поздравить с боеспособностью всех игровых сочетаний. У Сергея Плотникова четыре очка. У Ильи Ковальчука, Вадима Шипачева и Николая Прохоркина – по три. Особо отметим три результативных паса Никиты Гусева, который набирает очки уже в шестом матче кряду и благодаря этому вернул себе в понедельник звание лучшего бомбардира КХЛ. На счету армейца 45 (16+29) баллов", - говорится в заметке.

Для "Барыса" поражение от СКА стало вторым самым крупным в КХЛ. Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 09:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1787
В нхл надо не брать игроков ска за лживую статистику
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Динмухамед Сарсембаев Сегодня 09:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 648
Не удивительно. Все издательства в какой-либо степени связанные с КХЛ, будут петь песню о могуществе СКА и ничтожество Барыса. Позорная лига!
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Steppenwolf !!! Сегодня 09:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8680
Динмухамед Сарсембаев, Такой хоккей с таким судейством НАМ НЕ НУЖОН !!! ЭТО ОТСТОЙ , ТАКАЯ ТРАКТОВКА ПРАВИЛ ! ХОККЕИСТ ВХОДИТ В ЗОНУ С ШАЙБОЙ ПЕРЕД СОБОЙ И ....В НЕ ИГРЫ ???! ЭТО ОТКУДА ПРАВИЛА С ХОККЕЯ НА ТРАВЕ , НАВЕРНОЕ ???
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Steppenwolf !!! Сегодня 09:19
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8680
Во им вот это надо было ! Статистику подогнать ! По сему все три игры не засчитывали шайбы наших хоккеистов ! ! ! Позоруха .....
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OMANSIO Сегодня 09:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 269
КХЛ превратили что сродни чемпионата Казахстана по футзалу.где доминирует Кайрат.а Здесь СКА сборная России...но не это то главное...просто авторам российских СМИ надо обладать какой-то элементарной политкорректностью. Многие вещи высказываемые ими о победах СКА выглядят как детское хвастовство....посмотрим что СКА в ПО покажет. Это не чемпионат..там им могут любая российская команда и ЦСКА и Акт Барс навалять..поживем увидим. Потому что по комментариям многих хокистов СКА видно поймали звезду..а это болезнь такая что можно так шибко упасть и не подняться. Думаю со временем команда поплывет...не кто не умаляет победы она была ожидаема. А вот высказывает многих игроков СКА не украсили команду..наоборот
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Динмухамед Сарсембаев Сегодня 09:35
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 648
OMANSIO, согласен с каждым словом!
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ARYSTAN Сегодня 09:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2590
да чтобы вернулось бумерангом на ОИ
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Шымкентский пацанчик Сегодня 09:42
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1381
ARYSTAN, что им вернется бумерангом? Для России участие выше 1/2 это уже давно считай что успех... никто там уже не считает, что они легко канадцев победят или США или Шведов. И победить на ОИ уже давно никто не требует.
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ARYSTAN Сегодня 10:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2590
Шымкентский пацанчик,
Послушай Южанин, я имел ввиду что бы они так нахватали 9 шайб и еще была не засчитаны их шайбы
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Altay Zhumabek Сегодня 09:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 117
Салам! Когда Барыс стала выигрывать, и показывать хороший хоккей на Востоке и на какое-то время стал его лидером в таблице, я радовался и вместе с этим тревожился. Радовался, что разыгрались наши, что как-то начали выправлять ситуацию, и что Корешков Е.Г. тоже может руководить нашими игроками вкупе с легионерами. Тревожился потому что, ни для кого не секрет что Барысу позволят максимум дойти до второго раунда ПО. И баста. Я раньше особо не придирался к судейству, как и некоторые личности говорил, что придираться к судейству, мол, забивайте и не пропускайте. Но вчерашний матч вынуждает меня извиниться перед некоторыми болельщиками Барыса. Извините, ребята. Все по делу. Травят игру Барыса как хотят. В том же матче с Акбарсом, когда второй гол был, минутой ранее игрок Акбарса выпустил шайбу за синюю линию. Но это не захотели увидеть арбитры. Может быть, я и утрирую. Нужны два хороших защитника. Просто хороших защитника. Безусловно, хорошо. когда защитник бегает в атаку Но само слово "Защитник" и сама позиция означает "защищать", "защитить". Но это у нас получается плохо. И это на сегодняшний день головная боль тренерского штаба. Что касается тренера, Корешкова. Когда Корешков загонял Доуза и Ко, применял некоторые хитрости и побеждал в матчах, здешние завсегдатаи, можно сказать заслуженные тренера планеты. мастера тактики и атакующей агрессии до небес восхваляли ТШ, прочили чуть ли не финал КГ. А как начал проигрывать Барыс и проигрывать кому: неудобной Сибири, мощному Акбарсу и барским СКА, так сразу началось. Мол, тренер, дурак, ни хрена не тактик и недалекий и тупой человек. И ведь строят из себя Киненов, Маккеланов да Карлайлов. Постыдитесь, комментаторы и на минуту задумайтесь: если вы такие крутые тренера, почему вы не у руля Барыса, тем более не за океаном у руля какого нибудь Предаторзов. И в конце, Барыс будет выигрывать. Совсем скоро.
p.s. На десерт: почему Пражский Лев проиграл в финале СКА? Там тоже свой недалекий и сырой тренер был?
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Нурлан Габдулин Сегодня 10:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Altay Zhumabek,хороший комментарий, правда Лев Магнитке проиграл в финале))). Ну а в остальном Вы правы. Российская хоккейная элита в угоду утех кучки временщиков, пошла кратчайшим путём по уничтожению одной из самых величайших школ этой игры. Ирония заключается в том, что сейчас, именно в тот прекрасный стиль играет наша первая пятерка из североамериканцев.Вы можете себе представить симулирующего Крутова или Фетисова, а Доуза или Даллмана, Быкова или Хомутова, а Дитца или Вея? Я думаю аналогии справедливы. И вспомните вчерашнего Ковальчука((((. Истинные наследники той советской эпохи наши красавцы, а кови и компания нахватались самого плохого за океаном(((
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Altay Zhumabek Сегодня 10:24
Статус: Дублёр
Рейтинг: 117
Нурлан Габдулин, Ошибочка вышла. Но сути дела не меняет)
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нугуманов бейсенбай Сегодня 10:22
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Altay Zhumabek,Красавчик !!!
Всё по делу.
Ничего личного, грамотно.
Я кстати тоже писал на эту тему.
Алга "БАРЫС" !!!
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андрей никифоров Сегодня 09:59
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Вот правильное название,кто чего стоит,российское сми даже не подумали как в точку они попали,ска без продажных судей-грош цена,а наши молодцы не смотря на такое отношение продолжали играть и создавали моменты,одним словом-настоящие профессионалы!!!
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Нурлан Габдулин Сегодня 10:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Вашему Ска цена ржавый грош в базарный день.После таких матчей начинаешь понимать насколько трудно нашим в этой колхозке. Вею голы будут отменять пока Ковальчук его не обгонит))) Да уж....
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Бек.Qz Сегодня 10:30
Статус: Профи
Рейтинг: 486
С каждым годом, лига превращается в блевотину, под рук-вом некоторых лиц во главе Бергов и прочих.. которые без созрения совести и своей вопеющей наглости и вакханалией, будут посмеиватся и издеватся над остальными командами, между прочим лига имеет особое предвзятое отношение к нероссийским командам, ввиде суд.корпуса, СДК и прочее.. которые безпрекословно выполняют ц.у. своих хозяев... задаётся вопрос стоит ли вообще продолжать находится в этой лиге в дальнейшем, рук-ву Барыса необходимо задуматься над этим! И эта лига сравнивают себя с СА лигой...НХЛ не будет недосягаемой для них НИКОГДА!
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