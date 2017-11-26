Хоккей закончился, когда не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое - тренер "Барыса" после 1:9 от СКА

Астанинский клуб проиграл пятый матч кряду.
Сегодня 07:22
Ссылки по теме:
- Поражение от СКА стало для "Барыса" вторым самым крупным в КХЛ
- "Гол не засчитан, так как вы бедные". Шевченко потроллил СКА за отмененные судьями шайбы "Барыса"
- "Барыс" со счетом 1:9 проиграл СКА в матче с двумя отмененными шайбами
Евгений Корешков. Фото с сайта ХК "Барыс"
Главный тренер астанинского "Барыса" Евгений Корешков прокомментировал крупное поражение от питерского СКА (1:9) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
"Парни старались как могли, сопротивлялись как могли, играли с чемпионом. Хотели показать достойный хоккей. Не все на данный момент получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое. В Новосибирске, Казани, сегодня два. Мы идем в гору. У меня все", - сказал Корешков, слова которого приводит "Чемпионат".
Добавим, что в игре со СКА "Барысу" не засчитали два гола. В первом периоде арбитры отменили гол Линдена Вея после видеопросмотра на предмет положения вне игры, во втором периоде – заброшенную шайбу Джеймса Райта.
Для "Барыса" поражение от СКА стало вторым самым крупным в КХЛ. Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.
"Парни старались как могли, сопротивлялись как могли, играли с чемпионом. Хотели показать достойный хоккей. Не все на данный момент получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое. В Новосибирске, Казани, сегодня два. Мы идем в гору. У меня все", - сказал Корешков, слова которого приводит "Чемпионат".
Добавим, что в игре со СКА "Барысу" не засчитали два гола. В первом периоде арбитры отменили гол Линдена Вея после видеопросмотра на предмет положения вне игры, во втором периоде – заброшенную шайбу Джеймса Райта.
Для "Барыса" поражение от СКА стало вторым самым крупным в КХЛ. Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.