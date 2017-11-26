Поражение от СКА стало для "Барыса" вторым самым крупным в КХЛ

Антирекорд был установлен в предыдущей гостевой игре со СКА,
Сегодня 01:23
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Поражение от СКА со счетом 1:9 стало вторым самым крупным в истории "Барыса", передает корреспондент Vesti.kz.
Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.
До 2016 года самым крупным в истории "Барыса" было домашнее поражение от ЦСКА со счетом 0:8, которое случилось 18 января 2013 года.
Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА.
До 2016 года самым крупным в истории "Барыса" было домашнее поражение от ЦСКА со счетом 0:8, которое случилось 18 января 2013 года.