Поражение от СКА стало для "Барыса" вторым самым крупным в КХЛ

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Жайык Актобе 1:3
Кайсар Динамо-Костанай 3:0
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 02:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 11:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 02:00
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 01:45
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 11:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Поражение от СКА стало для "Барыса" вторым самым крупным в КХЛ

Антирекорд был установлен в предыдущей гостевой игре со СКА,

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Поражение от СКА со счетом 1:9 стало вторым самым крупным в истории "Барыса", передает корреспондент Vesti.kz

Антирекорд же был установлен 15 ноября 2016 года, когда "Барыс" в гостях с результатом 0:9 проиграл все тому же СКА. 

До 2016 года самым крупным в истории "Барыса" было домашнее поражение от ЦСКА со счетом 0:8, которое случилось 18 января 2013 года. 



  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8659
ТАМ ЕЩЕ ОДИН ....АНТИРЕКОРД ! ! БЕССПРЕДЕЛ СУДЕЙСТВА ! ! !
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 01:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1550
Такого судейского беспредела и я не припомню
Ответить 2
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 01:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2105
Не знаю, так уже не хочется играть в хоккей КХЛа! Теперь я понимаю почему весь мир ополчился на Россию! Не удивлюсь если их не допустят на ОИ-2018 и бойкотируют ЧМ-2018 по футболу!
Ответить 3
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 01:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Жумабай Санкубаев,
Ответить 0
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 01:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Жумабай Санкубаев,
Ответить 0
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 02:00
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Жумабай Санкубаев, поддерживаю! ОИ должны пройти без России! А если их допустят, то показать им их заслуженное место среди сильнейших команд мира, т.е. за тройкой призеров.
Ответить 1
 
Нурлан Габдулин Сегодня 01:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Дай бог чтобы их допустили на ОИ желательно под нейтральным флагом. А там нет родных матрасников, там нельзя будет Знарку своей пропитой рожей на них зыркать у указания давать. И тогда сразу место им определят этим типа хоккеистам. Будут кричать Трамп с Меркель виноваты, а мы будем в сторонке грустно улыбаться и понимать что время Фетисовых и Ларионовых, Буре и Федоровых в России ушло безвозвратно. Грустно и печально будет, но что поделать)))
Ответить 3
 
Серик Жаксыбаев Сегодня 01:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 836
Нурлан Габдулин, хоккеисты того времени бились за честь своей команды. А нынешние тоже бьются за честь своей команды, но нынче деньги присутствуют. Не будут деньги уедут в другой клуб и так же будут играть за честь "своей" команды
Ответить -1
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 01:52
Статус: Дублёр
Рейтинг: 136
Нурлан Габдулин, да да ндо что бы они поехали на ОИ, а там я бы тоже с удовольствием посмотрел бы на рожу этого "великого" тренера когда их поимеют парни из страны кленовых листьев,да еще и парни из не НХЛ,вот будет потеха...
Ответить 3
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 01:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Сегодня хоть один гол забили, прогресс налицо)) Шучу, конечно. Но полосатые сегодня феерили! Они действовали так нагло и без стыда, как проститутка, желающая всячески угодить своему хозяину!!! Сегодня был именно тот матч, о котором можно сказать - пример позорного судейства в КХЛ!
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 02:21
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6679
Динмухамед Сарсембаев, вот они "антигерои в полосатом"
"А судьи кто?":
Главные: Антон Лаврентьев, Александр Сергеев
Линейные: Павел Бадыль, Алексей Михель
Ответить 1
 