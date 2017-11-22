Три хоккеиста присоединились к "Барысу" перед матчем с "Ак Барсом"

У астанинского клуба из-за дисквалификации не сыграют Фрэттин и Пушкарев.
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Никита Михайлис. Фото пресс-службы "Барыса"
Вратарь Дмитрий Мальгин, защитник Алексей Маклюков и нападающий Никита Михайлис присоединились к "Барысу" перед гостевым матчем с "Ак Барсом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Все трое хоккеиста вызваны из фарм-клуба "Номада", с которым они заняли первое место в полуфинальной стадии Континентального Кубка в Италии и вышли в финальный этап.
30-летний Мальгин не играл в КХЛ с 2015 года, 24-летний Маклюков набрал четыре очка (0+4) в 19 матчах текущего сезона КХЛ, а на счету 22-летнего Михайлиса девять баллов (4+5) в десяти матчах.
Отметим, что матч с "Ак Барсом" из-за дисквалификации пропустят нападающие Мэтт Фрэттин и Константин Пушкарев. Игра в Казани пройдет завтра, 25 ноября, и начнется в 20:00 по времени Астаны. В ходе гостевой серии "Барыс" также встретится со СКА и "Локомотивом".
Все трое хоккеиста вызваны из фарм-клуба "Номада", с которым они заняли первое место в полуфинальной стадии Континентального Кубка в Италии и вышли в финальный этап.
30-летний Мальгин не играл в КХЛ с 2015 года, 24-летний Маклюков набрал четыре очка (0+4) в 19 матчах текущего сезона КХЛ, а на счету 22-летнего Михайлиса девять баллов (4+5) в десяти матчах.
Отметим, что матч с "Ак Барсом" из-за дисквалификации пропустят нападающие Мэтт Фрэттин и Константин Пушкарев. Игра в Казани пройдет завтра, 25 ноября, и начнется в 20:00 по времени Астаны. В ходе гостевой серии "Барыс" также встретится со СКА и "Локомотивом".