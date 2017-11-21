КХЛ дисквалифицировала форварда "Барыса" за драку в матче с "Сибирью"

Пушкарев слишком часто получает большие штрафы.
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Фото с сайта ХК "Сибирь"
Нападающий "Барыса" Константин Пушкарев пропустит ближайший матч своей команды против "Ак Барса", который состоится в Казани 25-го ноября, сообщается на сайте КХЛ.
В матче "Сибирь" - "Барыс" Пушкарев получил большой пятиминутный штраф за драку.
"В соответствии с п. 4.4.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй и каждый последующий большой штраф (5 минут) без определения зачинщика или агрессора в драке в сезоне, на игрока накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Этот большой штраф стал для Пушкарева третьим в сезоне", - говорится в сообщении КХЛ.
Напомним, "Барыс" проиграл "Сибири" в Новосибирске со счетом 4:6.