Букмекеры оценили шансы "Барыса" прервать серию поражений от "Сибири" в КХЛ

Казахстанский клуб проиграл "сибирякам" все три матча по ходу сезона.
Сегодня 12:40
Ссылки по теме:
- "Барыс" в третий раз в сезоне проиграл "Сибири"
- КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала одного из лидеров "Барыса"
- Хоккеисты "Барыса" и "Сибири" устроили драку во время матча
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Сегодня, 22 ноября, астанинский "Барыс" проведет второй матч с новосибирской "Сибирью" в рамках выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут QazSport и КХЛ-ТВ.
На основное время этого матча букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Сибири" - 2.40, ничья - 3.94, а победа "Барыса" - 2.58.
Напомним, первая игра команд, состоявшая 20 ноября также в Носибирске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Для "Барыса" это поражение стало третьим от "Сибири" по ходу сезона. До этого команды встречались дважды в Астане, и оба раза победу праздновал российский клуб (3:1 и 4:0).
В предстоящей игре "Барыс" не сможет рассчитывать на нападающего Мэттью Фрэттина, который был дисквалифицирован КХЛ после матча с "Сибирью".
На данный момент "Барыс" располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 33 играх. "Сибирь" (47 очков в 33 матчах) идет девятой на "Востоке" с отставанием в один балл от зоны плей-офф.
Игра пройдет в Новосибирске и начнется в 18:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут QazSport и КХЛ-ТВ.
На основное время этого матча букмекерская компания Tennisi.kz предлагает следующие коэффициенты: победа "Сибири" - 2.40, ничья - 3.94, а победа "Барыса" - 2.58.
Напомним, первая игра команд, состоявшая 20 ноября также в Носибирске, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Для "Барыса" это поражение стало третьим от "Сибири" по ходу сезона. До этого команды встречались дважды в Астане, и оба раза победу праздновал российский клуб (3:1 и 4:0).
В предстоящей игре "Барыс" не сможет рассчитывать на нападающего Мэттью Фрэттина, который был дисквалифицирован КХЛ после матча с "Сибирью".
На данный момент "Барыс" располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 58 очков в 33 играх. "Сибирь" (47 очков в 33 матчах) идет девятой на "Востоке" с отставанием в один балл от зоны плей-офф.