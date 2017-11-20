КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала одного из лидеров "Барыса"

Поводом стало его удаление в матче с "Сибирью".
Вчера 18:27
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- Мы не забиваем, но спадом это не назовешь. Возможно, выбились из игрового ритма - тренер "Барыса"
Мэтт Фрэттин. Фото пресс-службы "Барыса"
Нападающий "Барыса" Мэтт Фрэттин дисквалифицирован по итогам матча с "Сибирью". Такое решение принял спортивный дисциплинарный комитет КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Наказать Фрэттина попросила Комиссия по экспертной оценке судейства матчей КХЛ. В гостевой игре с "Сибирью" (0:4) на 59-й минуте канадец получил "дисциплинарный штраф до конца игры", который стал для него вторым в сезоне.
Теперь Фрэттин дополнительно дисквалифицирован на два матча и заплатит индивидуальный штраф, сумма которого не называется. В сообщении КХЛ отмечается, что такое наказание вынесено по статье Дисциплинарного регламента лиги.
Таким образом, Фрэттин пропустит гостевые матчи против "Сибири" и "Ак Барса", которые состоятся 22 и 25 ноября. Вернуться на лед он сможет 27 ноября в выездной игре со СКА.
29-летний Фрэттин пополнил "Барыс" в межсезонье. За 27 матчей он набрал 26 (11+15) очков. Игра с "Сибирью" стала для Фрэттина второй после травмы, из-за которой он пропустил почти три недели и не поехал в сборную Канады на "Кубок Карьяла".
Наказать Фрэттина попросила Комиссия по экспертной оценке судейства матчей КХЛ. В гостевой игре с "Сибирью" (0:4) на 59-й минуте канадец получил "дисциплинарный штраф до конца игры", который стал для него вторым в сезоне.
Теперь Фрэттин дополнительно дисквалифицирован на два матча и заплатит индивидуальный штраф, сумма которого не называется. В сообщении КХЛ отмечается, что такое наказание вынесено по статье Дисциплинарного регламента лиги.
Таким образом, Фрэттин пропустит гостевые матчи против "Сибири" и "Ак Барса", которые состоятся 22 и 25 ноября. Вернуться на лед он сможет 27 ноября в выездной игре со СКА.
29-летний Фрэттин пополнил "Барыс" в межсезонье. За 27 матчей он набрал 26 (11+15) очков. Игра с "Сибирью" стала для Фрэттина второй после травмы, из-за которой он пропустил почти три недели и не поехал в сборную Канады на "Кубок Карьяла".