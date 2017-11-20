КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала одного из лидеров "Барыса"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак М Марибор 1:1
Бешикташ Порту 1:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 71:58
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 15:30
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 15:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала одного из лидеров "Барыса"

Поводом стало его удаление в матче с "Сибирью".

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25 Комментариев
Мэтт Фрэттин. Фото пресс-службы "Барыса"
Мэтт Фрэттин. Фото пресс-службы "Барыса"
Нападающий "Барыса" Мэтт Фрэттин дисквалифицирован по итогам матча с "Сибирью". Такое решение принял спортивный дисциплинарный комитет КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. 

Наказать Фрэттина попросила Комиссия по экспертной оценке судейства матчей КХЛ. В гостевой игре с "Сибирью" (0:4) на 59-й минуте канадец получил "дисциплинарный штраф до конца игры", который стал для него вторым в сезоне. 

Теперь Фрэттин дополнительно дисквалифицирован на два матча и заплатит индивидуальный штраф, сумма которого не называется. В сообщении КХЛ отмечается, что такое наказание вынесено по статье Дисциплинарного регламента лиги. 

Таким образом, Фрэттин пропустит гостевые матчи против "Сибири" и "Ак Барса", которые состоятся 22 и 25 ноября. Вернуться на лед он сможет 27 ноября в выездной игре со СКА.

29-летний Фрэттин пополнил "Барыс" в межсезонье. За 27 матчей он набрал 26 (11+15) очков. Игра с "Сибирью" стала для Фрэттина второй после травмы, из-за которой он пропустил почти три недели и не поехал в сборную Канады на "Кубок Карьяла".

  Комментариев: 25
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Комментарии

 
 
Timur Sultanov Вчера 18:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 725
Колхоз Лига отжигает.
Ответить 3
 
Жумабай Санкубаев Вчера 19:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2032
Вот так вот,своих не замечают,а нас рубят по полной! Это только цветочки.Помню в прошлом году с Боченским обошлись,кажется Васильченко на пол сезона нашего к борту припечатал и не заметили.Нам разыграться не дадут! Санкциями задушат!
Ответить 4
 
Шымкентский пацанчик Вчера 19:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1372
Жумабай Санкубаев,зайдите на сайт КХЛ и отыщите новости по хэштегу #СДК и вы удивитесь, дисквалифицируют оказывается не только игроков Барыса
Ответить -6
 
Шымкентский пацанчик Вчера 19:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1372
Жумабай Санкубаев, что Барыс, что Астана - заслуживает роль девочек для битья
Ответить -8
 
Жумабай Санкубаев Вчера 19:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2032
Шымкентский пацанчик,Уважаемый "пацанчик",если вы действительно "пацанчик" вы должны зарегистрироваться в соответствующем вашему возрасту сайте ! Я выражаю своё мнение,которое к вам вообще никак не относится,тем более ребёнку! Не нуждаюсь в ваших советах и куда мне обращаться .Даже к вам обращаясь я позволяю полную корректность по отношению к вам!
Ответить 6
 
Нурлан Габдулин Вчера 20:06
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Жумабай Санкубаев,таких как этот пацанчик посылают туда где жизнь берёт начало....)))(
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Вчера 22:45
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8533
Жумабай Санкубаев, Это толстоПУзый ережепка есиркепка ....заблудившийся во времени и чел без родины и флага !!!
Ответить 2
 
МANAS KZ ***** Вчера 19:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Колхозная лига и в африке колхоз одним словом
Ответить 4
 
Нурлан Габдулин Вчера 19:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Колхозка мать вашу....Что уж там всё первое звено удалите до конца сезона
Ответить 4
 
Каппас Жакупов Вчера 19:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2598
Россияне, в конце концов имейте чисто человеческую совесть. Как вы домашним смотрите в глаза? Вы ведь своими поступками позорите Великую Державу -Россию !
Ответить 4
 
Адлен Еркенов Вчера 19:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Каппас Жакупов, да нет там никакой совести. И Корешков будет молчать, иначе КХЛ отстранит его. А наша федерация хоккея ничего не решает. Дамир яркий пример того, что мы в роли хоккейных плебеев.
Ответить 3
 
Самархан Абдикулов Вчера 19:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
Теперь я понимаю почему Россию не хотят пустить в ОИ.
Ответить 4
 
Канагат Сыдыков Вчера 19:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Это уже смешно
Ответить 3
 
Канагат Сыдыков Вчера 19:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Клюшку предержал Фреттина удаляет его,во нацики
Ответить 3
 
Prudente Вчера 19:34
Статус: Профи
Рейтинг: 322
Нууу,...началось в колхозе утро! Все, теперь будут искать любую малейшую ошибку, лишь бы влепить нашим дискву! Загасят, по любому. А жаль. Для них "Барыс", как бельмо на глазу, будут душить. А нашим надо держаться до победного!
Ответить 3
 
Каппас Жакупов Вчера 19:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2598
Я понимаю, что ГТ не имеет очень больших полномочий, но у нас ведь чиновники, даже на уровне Правительства. Видно неворужённым глазом, что в открытую гасят наш Барыс. Может наши народные избраники замолвят своё слово. В противном случае, как нам выйти на руководство КХЛ? Может быть на матче Звёзд как-то публично выступить. Поймите меня правильно, терпению приходит конец. Уважаемые, жду Ваших комментарий.
Ответить 5
 
Шымкентский пацанчик Вчера 19:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1372
Каппас Жакупов,Барыс - это пиар-проект, когда он вступал в КХЛ там оговаривалось наверняка, что Барыс ни на что не претендует - он просто будет пиарить столицу Казахстана. Вот и любуйтесь всеми этими пиар проектами в виде Барыса и Астаны
Ответить -6
 
Каппас Жакупов Вчера 20:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2598
Шымкентский пацанчик,может некрасиво в моём возрасте, но ты попал под горячую руку, когда и без тебя тошнит от судейства. Читая тебя и похожих на тебя, твоих собратьев, у меня один вывод :говнюки вы все!
Ответить 5
 
Steppenwolf !!! Вчера 23:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8533
Каппас Жакупов,Это манкурт безмоЗглЫй ! Да это полит-проект АСТАНА И БАРЫС ! Правильно сделал НАН ! А так про Казахстан 2000 годах показывали только : несчастные жертвы Семейского полигона , ржавЫе рыбацкие баржи в песках Арала , да затем появился Боратик ! Вон Сиам ....все знают по сиамским близнецам ! И как только они уже не переименновывались , так и зовут их : А это страна сиамских близнецов ! А ИЗ ВСЕХ --СТАНОВ !!! ПРО КАЗАХСТАН , ГОВОРЯТ , О ЭТО ЖЕ САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ .... по сравнению с Пакистаном , Авганистаном и прочими ! Но этим ....манкуртикам ....гавкающим на инициативы НАНа ....аульно-ущербное мышление выше всего !!!!
Ответить 1
 
Нурлан Габдулин Вчера 19:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Красавцы ВАДА не пускать их на ОИ
Ответить 5
 
Ruslan Aga Вчера 20:20
Статус: Фанат
Рейтинг: 41
действительно к экватору чемпионата судьи начали делать свои грязные дела
Ответить 4
 
OMANSIO Вчера 21:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
Херню не мелите...ХДК. Всех строго судит...а пацанятам только вынь и положить победы..спортивная жизнь состоит из взлетов и падений...пацанята это понять не хотят...великими диванными экспертами здесь мнят...по их логинами можно понять кто они такие...Фретин заработал это наказание...он всегда играет на грани фола..где пролазит где нет..просто надо научиться терпеть и двигаться дальше..словно ничего не произошло.
Ответить -5
 
Каппас Жакупов Сегодня 00:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2598
OMANSIO,откуда свалился?
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 00:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2839
Каппас Жакупов! Из Костаная!!! Старый человек-же не игрушка!!! Возраст 61 год берет свое, пусть бухтит, главное что-бы без злости, но его постоянно почему-то заносит!
Ответить 1
 
Канат Вчера 21:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
КХЛ это сугубо русская лига где защищают только своих
Ответить 5
 