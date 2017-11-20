Трехкратному чемпиону мира из России сократили дисквалификацию за допинг

Изначально его отстранили на два года.
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Данис Зарипов. Фото с сайта business-gazeta.ru
Международная федерация хоккея (IIHF) сократила дисквалификацию российскому нападающему Данису Зарипову. Об этом сообщает официальный сайт IIHF.
25 июля КХЛ объявила, что Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский "Металлург", дисквалифицирован до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы.
В августе Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вчера, 21 ноября, CAS санкционировал мировое соглашение между IIHF и хоккеистом о сокращении его дисквалификации. Суд сообщил, что решение принято на основании принял такое решение на основании обширных документальных и экспертных доказательств, которые были недоступны дисциплинарному комитету IIHF при вынесении первоначального решения о дисквалификации.
"Установлено, что Зарипов не принимал допинг умышленно, источником запрещенного вещества, попавшего в его организм, является зараженный продукт. Двухлетняя дисквалификация игрока сокращена до шести месяцев и заканчивается 23 ноября", - говорится в сообщении IIHF.
В межсезонье Зарипов перешел в "Ак Барс", но после информации о проваленном допинг-тесте казанский клуб расторг двухлетний контракт. В августе он получил разрешение выступать в НХЛ, но в итоге не поехал в Северную Америку.
Теперь Зарипов может тренироваться с любой командой, а уже с 23 ноября выступать в любых соревнований под эгидой IIHF. Воспитанник челябинского хоккея начал профессиональную карьеру в 1996 году и выступал за "Мечел", "Чебаркуль", канадский "Свифт-Каррент Бронкос" в юниорской лиге, "Ак Барс" и "Металлург".
36-летний Зарипов - единственный хоккеист, который четырежды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2014 и 2016). Также на его счету три золотые медали чемпионата мира со сборной России (2008, 2009 и 2014).
25 июля КХЛ объявила, что Зарипов, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский "Металлург", дисквалифицирован до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы.
В августе Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Вчера, 21 ноября, CAS санкционировал мировое соглашение между IIHF и хоккеистом о сокращении его дисквалификации. Суд сообщил, что решение принято на основании принял такое решение на основании обширных документальных и экспертных доказательств, которые были недоступны дисциплинарному комитету IIHF при вынесении первоначального решения о дисквалификации.
"Установлено, что Зарипов не принимал допинг умышленно, источником запрещенного вещества, попавшего в его организм, является зараженный продукт. Двухлетняя дисквалификация игрока сокращена до шести месяцев и заканчивается 23 ноября", - говорится в сообщении IIHF.
В межсезонье Зарипов перешел в "Ак Барс", но после информации о проваленном допинг-тесте казанский клуб расторг двухлетний контракт. В августе он получил разрешение выступать в НХЛ, но в итоге не поехал в Северную Америку.
Теперь Зарипов может тренироваться с любой командой, а уже с 23 ноября выступать в любых соревнований под эгидой IIHF. Воспитанник челябинского хоккея начал профессиональную карьеру в 1996 году и выступал за "Мечел", "Чебаркуль", канадский "Свифт-Каррент Бронкос" в юниорской лиге, "Ак Барс" и "Металлург".
36-летний Зарипов - единственный хоккеист, который четырежды выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2014 и 2016). Также на его счету три золотые медали чемпионата мира со сборной России (2008, 2009 и 2014).